В двух районах и на одной улице Калуги отключат холодную воду 2 декабря

В среду, 2 декабря, в северной части Калуги останутся без воды два района и одна улица. В зону отключения попадут детские сады, школы и больницы, напоминает 2 декабря городская управа со ссылкой на «Калугаоблводоканал».

Отключения связаны с проведением работ по технологическому присоединению водопровода по адресу проезд Азаровский, 40 к.2. Воды не будет со 2 по 3 декабря.

Отключение холодной воды в Калуге с 9:00 2 декабря до 6:00 3 декабря 2020 года:

мкр. Малинники

мкр. Ольговка

пр-д. Азаровский 40 к. 1, 2, 3

Социально-значимые объекты, попадающие под перекрытие: