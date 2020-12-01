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В двух районах и на одной улице Калуги отключат холодную воду 2 декабря

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 01.12.2020 15:09 0 2827
В двух районах и на одной улице Калуги отключат холодную воду 2 декабря

В среду, 2 декабря, в северной части Калуги останутся без воды два района и одна улица. В зону отключения попадут детские сады, школы и больницы, напоминает 2 декабря городская управа со ссылкой на «Калугаоблводоканал».

Отключения связаны с проведением работ по технологическому присоединению водопровода по адресу проезд Азаровский, 40 к.2. Воды не будет со 2 по 3 декабря.

Отключение холодной воды в Калуге с 9:00 2 декабря до 6:00 3 декабря 2020 года:

  • мкр. Малинники
  • мкр. Ольговка
  • пр-д. Азаровский 40 к. 1, 2, 3

Социально-значимые объекты, попадающие под перекрытие:

  • ДС №72 (ул. Радищева д.4)
  • ДС №108 (пер. Ольговский д.7)
  • ДС №63 (ул. Радищева 2)
  • ДС №94 (ул. Луговая д.41)
  • городская поликлиника (ул. Шахтеров д.11)
  • детская городская больница (ул. Радищева д.6)
  • женская консультация (ул. Радищева д.6)
  • городская поликлиника (ул. Радищева д.8)
  • СОШ №25 (ул. Тарутинская 70)
  • СОШ №1 (ул. Луговая 43)
  • СОШ №16 (пер. Дорожный 5)
  • Калужский технический колледж (ул. Новослободская 31)
  • музыкальная школа (пер. Малинники 8а).
Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 01.12.2020 15:09 0 2827
Тэги: недвижимость коммуналка жкх вода
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