12 ноября в Калуге отключат холодную воду в правобережных районах

В четверг, 12 ноября, из-за ремонтных работ в районе дома №12 на улице Серафимова Туликова в Калуге отключат воду на правобережных окраинах. Во вторник об этом рассказали в городской управе.
Отключение холодного водоснабжения в Калуге 12 ноября 2020 года с 8:30 до 22:00:
В зону отключения попадут школа №33, детский сад №67 и наркологический диспансер в Шопино.
Тем временем
11 ноября на трех улицах города не будет электричества. Подробности.
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