12 ноября в Калуге отключат холодную воду в правобережных районах

В четверг, 12 ноября, из-за ремонтных работ в районе дома №12 на улице Серафимова Туликова в Калуге отключат воду на правобережных окраинах. Во вторник об этом рассказали в городской управе.

Отключение холодного водоснабжения в Калуге 12 ноября 2020 года с 8:30 до 22:00:

д. Чижовка,

д. Воровая,

п. Шопино,

ул. Евгения Клочкова,

ул. Отрадная,

ул. Домославская.

В зону отключения попадут школа №33, детский сад №67 и наркологический диспансер в Шопино.

Тем временем

11 ноября на трех улицах города не будет электричества. Подробности.