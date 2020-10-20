Власти Калуги назвали причину крупной аварии на правобережном газопроводе

Как мы уже рассказывали, на прошлой неделе значительная часть Правобережья в Калуге осталась без газа. Причиной этому стало повреждение газопровода при проведении земляных работ на перекрестке улиц Фомушина и Георгия Амелина. В понедельник, 19 октября, на планерке в городской управе рассказала, как такое могло произойти.

По информации чиновников, сотрудники компании, занимавшиеся земляными работами, рыли траншею, руководствуясь не соответствовавшими действительности данными топографической съемки.

– Видимо, были допущены ошибки в координатах прохождения этого газопровода, - отметил врио городского головы Дмитрий ДЕНИСОВ. - И, соответственно, организация из города Белгорода, которая делала горизонтально-наклонным бурением прокладку кабельной линии для запитки электроснабжения строящегося микрорайона, допустила повреждение газопровода. Надо посмотреть, что за кадастровый инженер выполнял эту работу, насколько он компетентен, стоит ли задуматься о повышении его профессионального мастерства, отправив его на обучение. Потому что таких ситуаций, когда на топографической съемке прохождение трассы значительно отличается, не должно быть в городе. Тем более – в новых микрорайонах. Слава богу, было относительно тепло и никто не замерз.

Поврежденный при проведении земляных работ газопровод был восстановлен глубокой ночью. После этого началась подача газа потребителям. Но часть из них газ получила только к середине дня 16 октября.

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