Калужский губернатор пообещал решить проблему забора за 17 миллионов

Как мы уже рассказывали, в Калуге до конца года собираются установить глухой железобетонный забор вокруг территории областной психиатрической больницы на улице Маяковского. Цена контракта – более 17 миллионов рублей.

В то же время на территории больницы находятся четыре жилых многоквартирных дома. Их жильцы через территорию больницы ходят на конечную остановку автобусов. Также сквер у больничных корпусов используется для прогулок.

Местные жители опасаются, что забор за много миллионов отрежет их от мира, так как дорога вокруг больницы находится в разбитом состоянии.

Вечером в понедельник, 19 октября, ситуацию прокомментировал губернатор Калужской области Владислав ШАПША. По его словам, проблему удастся решить – жителей четырех домов не оставят без прохода.

- Не устану повторять чиновникам: прежде чем что-то сделать, лично детально разберитесь в ситуации, - написал он в соцсетях. - Чтобы не было, как в крылатом выражении: хотели как лучше, а получилось как всегда. Вот ещё один такой случай - с запланированной установкой забора вокруг Калужской психиатрической больницы. Выехал на место. Стали разбираться. И - о, чудо, нашли вариант, как одновременно и требования антитеррористической защищенности объекта выполнить, и чтобы людям, живущим в домах, которые расположены на этой территории, не отрезать удобные пути.

Какое именно решение найдено, Шапша пока не уточнил.