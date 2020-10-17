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«Угроза полной катастрофы»: калужанин возмущен строительством глухого забора вокруг психбольницы

Дмитрий Ивьев , Фото из архива КП40.
Опубликовано: 17.10.2020 22:55 0 334
«Угроза полной катастрофы»: калужанин возмущен строительством глухого забора вокруг психбольницы

Калужанин Сергей Фадеев разместил на своей странице в Facebook гневную публикацию о предстоящем строительстве глухого забора вокруг территории областной психиатрической больницы на улице Маяковского.

На сайте госзакупок тендер был размещен еще в сентябре. Заявку на участие в аукционе подала лишь одна фирма из Калуги. Аукцион не состоялся, но именно с единственным участником и заключили на прошлой неделе контракт. Согласно этому договору, подрядчик должен возвести вокруг психбольницы глухой железобетонный забор до 31 декабря 2020 года. За это компания получит 17,6 миллиона рублей.

- Более 200 лет психбольница стоит на этом месте. И никогда ее забором не огораживали, - возмущается Сергей Фадеев.

Дело в том, что на территории учреждения здравоохранения находятся четыре двухэтажных многоквартирных дома. Их адреса так и звучат – территория Психбольницы, 23, 24, 25 и 26. Через сквер у больницы люди ходят на конечную остановку автобусов. Там же гуляют мамы с колясками. 

Рядом с психиатрической больницой находятся четыре двухэтажных жилых дома.

- Для меня и моих соседей это просто угроза полной катастрофы, - отмечает Фадеев. - Пройти к нашим домам иначе, кроме как через больницу, нельзя. Вернее, можно, но вкругаля, через гаражи, по неосвещенной разбитой еще при советской власти дороге, по которой таксисты ехать отказываются.

По его словам, открытая территория вокруг больницы – это система Александра Лифшица, известного врача, который долгие годы возглавлял психиатрическую больницу. Он умер в 2015 году. Имя Лифшица сейчас носит сама областная психбольница.

- Он так сделал, чтобы пациенты были среди нормальных людей, не чувствовали себя отрезанными от общества. Там же не все безумные или агрессивные, - уверен Фадеев.

Местные жители гуляют рядом с корпусами, а также ходят через территорию к конечной остановке автобусов на улице Маяковского.

Зачем же теперь устанавливают забор и готовы потратить на это много миллионов рублей из бюджета? Вот как ситуацию прокомментировали KP40 в министерстве здравоохранения Калужской области:

- Работы по установке ограждения планируется провести с целью приведения антитеррористической защищенности объекта в соответствие с требованиями законодательства. Работы запланировано произвести до конца года.

Приведут ли одновременно с этим в порядок объездную дорогу, чтобы жители двухэтажок могли добираться до своих домов, пока не уточняется.

Как подчеркнул Сергей Фадеев, он уже направил запросу в различные ведомства. В том числе в администрацию губернатора Владислава Шапши и администрацию президента Владимира Путина.

Подробнее о районе Бушмановка и территории психиатрической больницы в Калуге мы рассказывали в этом репортаже.

 

Дмитрий Ивьев , Фото из архива КП40.
Опубликовано: 17.10.2020 22:55 0 334
Тэги: общество здравоохранение сергей фадеев владислав шапша владимир путин
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