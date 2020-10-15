Почти 14 000 жителей Калуги остались без газа из-за аварии на Правом берегу

Как мы уже рассказывали, 15 октября в результате земляных работ на перекрестке улиц Фомушина и Георгия Амелина в Калуге был поврежден газопровод.

В ГУ МЧС вечером в четверг уточнили, что поврежден местный газопровод высокого давления диаметром 225 мм.

- В зону отключения попало 97 многоэтажных домов, 51 частный дом, 13 982 жителя, в том числе 3740 детей, - говорится в сообщении спасателей.

Планируется, что газ вернут жителям калужского Правобережья около 14:00 в пятницу, 16 октября.

- Уступите дорогу для проезда специального автотранспорта на место аварии, не мешайте работе аварийных служб, - обратились к калужанам сотрудники МЧС.

Тем временем

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