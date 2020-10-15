Часть Правобережья Калуги осталась без газа из-за аварии

Часть калужского Правобережья в четверг, 15 октября, осталась без газа. Причиной этого стало повреждение газопровода, сообщает прокуратура Калужской области. Проводится проверка.

- Сегодня при производстве земельных работ поврежден газопровод районе Правобережья, - говорится в сообщении прокуратуры. - На место происшествия незамедлительно выехали соответствующие службы, которые устраняют причины аварии.

В результате происшествия никто не пострадал.

Когда жителям вернут газ, пока не сообщается.

В сообщении прокуратуры не указываются конкретные улицы, жители которых вынуждены обходится без газа. Однако жалобы в нашу редакцию поступали из «Кошелева».

UPD. Вечером 15 октября городская управа Калуги сообщила, что газопровод был поврежден на перекрестке улиц Фомушина и Георгия Амелина.

- На данный момент без газа остаются жилые дома по улицам Георгия Амелина, Фомушина, Верховая, мкр-н Кошелев. Сейчас специалисты проводят аварийно-восстановительные работы. Более подробную информацию можно узнать по телефону 777-112, - говорится в сообщении администрации.

Фото горуправы с места проведения ремонтных работ на перекрестке улиц Фомушина и Георгия Амелина в Калуге. 15 октября 2020 года.