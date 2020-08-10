На десятках улиц Калуги 11 августа отключат воду

Во вторник, 11 августа, из-за ремонтных работ водоканала в Калуге не будет воды на десятках улиц. Список адресов в понедельник опубликовала городская управа.
Отключение воды в Калуге 11 августа 2020 года с 9:00 до 00:00:
О подвозе воды городские власти пока ничего не сообщают.
UPD. Около 15:00 в понедельник городская управа сообщила, что в Калуге отменили массовое отключение воды, запланированное на 11 августа.
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