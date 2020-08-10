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На десятках улиц Калуги 11 августа отключат воду

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 10.08.2020 09:59 2 2578
На десятках улиц Калуги 11 августа отключат воду

Во вторник, 11 августа, из-за ремонтных работ водоканала в Калуге не будет воды на десятках улиц. Список адресов в понедельник опубликовала городская управа.

Отключение воды в Калуге 11 августа 2020 года с 9:00 до 00:00:

  • ул. Аэропортовская,
  • пер. Аэропортовский,
  • ул. Взлетная,
  • с. Грабцево,
  • д. Бутырки,
  • ул. Кукареки,
  • ул. Новосельская,
  • ул. Ольговка,
  • ул. Сельская,
  • ул. Литвиновская,
  • ул. Прончищева,
  • ул. Молодежная,
  • ул. Клюквина,
  • ул. Пригородная,
  • ул. Моторная,
  • ул. Платова,
  • ул. Проезжая,
  • ул. Новаторская,
  • ул. Калужская,
  • б-р Солнечный,
  • мкр. Дубрава,
  • мкр. Нефтебаза,
  • ул. Грабцевское шоссе (от д. 60 до д. 176а – четная сторона, от д. 39 до д. 115 – нечетная сторона),
  • мкр. Бушмановка,
  • д. Ждамирово,
  • р-он 1-го, 2-го, 3-го Турынино,
  • мкр. 906 База,
  • ул. Болдина,
  • ул. Спичечная,
  • ул. Постовалова,
  • ул. Никитина (от ул. Болдина до Восточного проезда),
  • пос. Воскресенский,
  • Горневская слобода,
  • Индустриальный парк Грабцево,
  • гостиница «Амбассадор».

О подвозе воды городские власти пока ничего не сообщают.

UPD. Около 15:00 в понедельник городская управа сообщила, что в Калуге отменили массовое отключение воды, запланированное на 11 августа.

Тем временем

В Калуге снесли ещё один дом на улице Тульской. Подробности.

В Калужской области мужчина погиб в ДТП на Киевской трассе. Подробности.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 10.08.2020 09:59 2 2578
Тэги: жкх коммуналка вода
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