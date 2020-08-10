На десятках улиц Калуги 11 августа отключат воду

Во вторник, 11 августа, из-за ремонтных работ водоканала в Калуге не будет воды на десятках улиц. Список адресов в понедельник опубликовала городская управа.

Отключение воды в Калуге 11 августа 2020 года с 9:00 до 00:00:

ул. Аэропортовская,

пер. Аэропортовский,

ул. Взлетная,

с. Грабцево,

д. Бутырки,

ул. Кукареки,

ул. Новосельская,

ул. Ольговка,

ул. Сельская,

ул. Литвиновская,

ул. Прончищева,

ул. Молодежная,

ул. Клюквина,

ул. Пригородная,

ул. Моторная,

ул. Платова,

ул. Проезжая,

ул. Новаторская,

ул. Калужская,

б-р Солнечный,

мкр. Дубрава,

мкр. Нефтебаза,

ул. Грабцевское шоссе (от д. 60 до д. 176а – четная сторона, от д. 39 до д. 115 – нечетная сторона),

мкр. Бушмановка,

д. Ждамирово,

р-он 1-го, 2-го, 3-го Турынино,

мкр. 906 База,

ул. Болдина,

ул. Спичечная,

ул. Постовалова,

ул. Никитина (от ул. Болдина до Восточного проезда),

пос. Воскресенский,

Горневская слобода,

Индустриальный парк Грабцево,

гостиница «Амбассадор».

О подвозе воды городские власти пока ничего не сообщают.

UPD. Около 15:00 в понедельник городская управа сообщила, что в Калуге отменили массовое отключение воды, запланированное на 11 августа.

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