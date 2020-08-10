В Калуге отменили массовое отключение воды

Как мы уже рассказывали, утром в понедельник городская управа предупредила о массовом отключении воды, которое произойдёт 11 августа.

Из-за ремонтных работ без воды с утра и до позднего вечера должны были остаться жители сотен домов.

Однако днём 10 августа городская управа неожиданно сообщила, что ремонтные работы отменяются. Отключений 11 августа не будет. Причины пока не называются.

Новая дата, когда калужане вынуждены будут терпеть отсутствие водоснабжения, также не называется.