В Калуге снесли ещё один дом на улице Тульской

На прошедших выходных в Калуге снесли дом №14 по улице Тульской. Теперь на его месте пустырь.
Это здание стояло расселенным ещё с нулевых годов. Но внутрь регулярно забирались бомжи, рядом валялось разбитое стекло, происходили пожары.
Как в дальнейшем будет использоваться эта земля, пока не сообщается.
Осенью прошлого года, напомним, в Калуге снесли деревянный дом на перекрёстке улиц Тульской и Николо-Козинской. Тот участок обнесён забором, но никакие работы не проводятся.
Этот дом пустовал и разваливался уже больше 10 лет.
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