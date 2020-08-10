В Калуге снесли ещё один дом на улице Тульской

На прошедших выходных в Калуге снесли дом №14 по улице Тульской. Теперь на его месте пустырь.

Это здание стояло расселенным ещё с нулевых годов. Но внутрь регулярно забирались бомжи, рядом валялось разбитое стекло, происходили пожары.

Как в дальнейшем будет использоваться эта земля, пока не сообщается.

Осенью прошлого года, напомним, в Калуге снесли деревянный дом на перекрёстке улиц Тульской и Николо-Козинской. Тот участок обнесён забором, но никакие работы не проводятся.

Этот дом пустовал и разваливался уже больше 10 лет.