Опасный дом снесли на улице Тульской

В среду, 27 ноября, в Калуге снесли дом №24/40 на улице Тульской. Как мы уже рассказывали, он сгорел два года назад. С тех пор останки строения продолжали разрушаться. В последние время калужане часто жаловались, что ходить возле дома опасно – он нависал над тротуаром и грозил упасть на людей.

В начале ноября чиновники рассказали, что у дома 10 собственников.

- Это частное домовладение, - заявлял представитель управления ЖКХ. – Мы не можем его аварийным признать... Мы над этим работаем. Пока не могу конкретно сказать.

- Тогда надо административной комиссии выходить туда в ежедневном режиме и выписывать штрафы, - предлагал городской голова Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ. – С той максимальной частотой, которое позволяет существующее правовое поле. И штрафовать, пока они (собственники. – Прим. ред.) с этим объектом не разберутся. Должны быть механизмы.

Начали ли штрафовать домовладельцев, пока не сообщается. Но через три недели после этого обсуждения здание сравняли с землёй.

- Собственник в течение недели будет производить работы по сносу дома, - рассказала нам 27 ноября начальник управления по работе с населением на территориях Инга ГРИБАНСКАЯ. - Во второй половине декабря будет установлен забор по периметру.

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