Собственников сгоревшего дома на Тульской закошмарят штрафами

Состояние дома № 40 по улице Тульской, который горел два года назад, обсудили чиновники на городской планёрке 5 ноября. Поводом для разговора стали публикации калужан в соцсетях. Люди пишут, что мимо дома страшно ходить: он разваливается. Горожане боятся, что однажды он просто рухнет на голову прохожим.

С просьбой о помощи люди обращались и в МЧС, и к дежурному горуправы. В ответ слышат, что дом в частной собственности, поэтому следить за его состоянием должны владельцы.

- Это частное домовладение, там 10 собственников, - прокомментировал на планёрке представитель Управления ЖКХ. – Мы не можем его аварийным признать... Мы над этим работаем. Пока не могу конкретно сказать...

- Тогда надо административной комиссии выходить туда в ежедневном режиме и выписывать штрафы, - ответил городской голова Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ. – С той максимальной частотой, которое позволяет существующее правовое поле. И штрафовать, пока они (собственники. – Прим. ред.) с этим объектом не разберутся. Должны быть механизмы.

- Мы над этим работаем сейчас, - повторил представитель УЖКХ.

- Не первый же год такая ситуация! Действовать надо прямо сейчас, а не то, что – работать, - сказал Разумовский. – Задействовать все имеющиеся ресурсы.

Он также поинтересовался, может ли воздействовать на владельцев региональное Управление МЧС.

- По вашей части нет никаких угроз? – спросил градоначальник.

- Мы уже работали по этому адресу. Там было возгорание, - ответил представитель МЧС. – Видимо, собственники никаких мер не приняли. По снимку видно, что там и газ до сих пор подключен. Мы с коллегами поговорим.

- Пожалуйста, если по вашей линии это возможно, запустите соответствующие проверки, - попросил Дмитрий Разумовский. – Если это представляет очевидную угрозу и собственники ничего не делают, пусть платят штрафы. Надо работать оперативнее. Мне нужен механизм оперативного решения этого вопроса.

Дом № 40 по улице Тульской сгорел летом 2017 года. Пожарные тушили его несколько часов. Наш фоторепортаж с пепелища можно посмотреть здесь.

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