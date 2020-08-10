В Калужской области мужчина погиб в ДТП на Киевской трассе

Около 19:30 в воскресенье, 9 августа, смертельное ДТП произошло на трассе М3 «Украина» в Мещовском районе Калужской области.

По предварительным данным, 27-летняя женщина за рулём «Хёндая» двигалась в сторону Калуги и выехала на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулась с «Опелем».

В результате столкновения 53-летний водитель «Опеля» погиб на месте. Он не был пристегнут ремнём безопасности.

Предполагаемая виновница и её 13-летняя дочь получили тяжёлые травмы. Их отвезли в Калужскую областную больницу.

Водитель «Опеля» погиб на месте.

Что послужило причиной ДТП, установит следствие.

Тем временем

Опубликовано видео крушения самолёта в Калужской области. Подробности.