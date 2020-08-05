На окраинах Калуги отключилось электричество

Утром в среду, 5 августа, несколько деревень на территории Калуги остались без электричества. Аварийное отключение произошло в 6:15.

Без электричества остались Пучково, Тинино, Некрасово, Георгиевское и Ромодановские Дворики, сообщает «Единая дежурно-диспетчерская служба».

- Бригада Приокских РЭС выехала разбираться, - пояснили в калужской городской управе.

Напомним, 5 августа в центре Калуги не будет воды и электричества.

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