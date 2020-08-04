Тротуары «секонд-хенд»

Куда девается старая плитка с улиц.

Со стартом дорожных ремонтов многие калужане изрядно удивились и возмутились тем фактом, что вполне себе приличного вида плитку снимают с тротуаров и заменяют на новую.

И только в июне городские чиновники удосужились объяснить, почему это происходит. По их словам, при ремонте проезжей части приходится менять и тротуарную плитку, чтобы получить правильный уклон тротуара. Старую плитку используют повторно. Что получается в результате, расскажем в нашей статье

Плиточный круговорот

Новую тротуарную плитку укладывают на тех улицах, которые вошли в проект «Безопасные и качественные дороги». На 95% эти работы финансирует федеральный бюджет. Старую плитку используют для обустройства тротуаров на тех улицах, которые в проект не вошли.

Как нам сообщила пресс-служба Городской управы, бывшая в использовании плитка выделена управляющим компаниям «Наш Тайфун» и «Ваш уют» для работ по благоустройству по просьбам жителей. Часть плитки передана Управлению по работе с населением на территориях для благоустройства дорожки к роднику в деревне Сивково.

Уже сейчас бывшую в употреблении плитку уложили на улице Билибина (участок от улицы Ленина до улицы Московской), на тротуаре по переулку Хрустальный, вдоль школы № 22, на тротуарах около школы № 50 в Правобережье. Мы съездили по этим адресам, оценили результат работы и побеседовали с местными жителями.

Тротуары с «новой старой» плиткой узнать легко: ​цвета вразнобой, кое-где неровная поверхность, отбитые уголки. Тем не менее, на взгляд неспециалиста, работа проведена удовлетворительно: сделано бетонное основание, благодаря чему тротуар выше уровня «газона» — ​возьмём это слово в кавычки, потому что к настоящему газону вытоптанное разнотравье отношения не имеет.

Переулок Хрустальный: жители довольны, но не всем

Около 22-й школы мы встретили Наталью, которая везла в коляске малыша. Она согласилась проводить нас к новому тротуару. Тут же, около школы, на углу улиц Маршала Жукова и Хрустальной мы обнаружили провалившуюся плитку. Почему бы не отремонтировать заодно и этот участок тротуара, где поток пешеходов ещё больше?

— Тут всё время прорывается труба, поэтому постоянно здесь раскапывают тротуар и её чинят, — ​рассказала Наталья. — ​А новую дорожку сделали хорошо.

— Здесь было непонятно что: ​ямы, колдобины, после дождя — грязь, — ​согласилась с нашей предыдущей собеседницей Александра. — ​Полмесяца назад положили плитку. Да, я слышала, что это плитка с центральных улиц города. Видно, что это отходы, что она где-то лежала до этого. Плитку привозили сюда, складывали, прямо здесь очищали и сортировали, но нас это не смущает.

Улица Билибина — ​улица контрастов

На углу Билибина и Московской старую и новую плитку можно увидеть рядом и сравнить: ​разница, конечно, заметна. На прошлой неделе, когда мы готовили репортаж, работа ещё продолжалась. Здесь же лежала и аккуратно сложенная старая плитка, по-видимому, снятая с тротуара улицы Московской.

— Пока не вижу каких-то изъянов, вроде бы плитку уложили неплохо, — ​считает местная жительница Любовь Павловна. — ​Посмотрим, как она будет себя вести, как будет выглядеть со временем.

— Плитку положили недавно, — ​сказала молодая мама Юлия. — ​До этого была убитая асфальтовая дорога с дырами, стояли лужи.

Правобережье без доступной среды для мам с колясками и инвалидов

Около 50-й школы мы обнаружили два участка со свежеуложенной «новой старой» плиткой. Ещё весной, по словам местных жителей, сделали основательную дорожку на месте земляной «народной тропы», по которой люди срезали угол на пути к школе. В июне обновили тротуар у дома номер 24 по улице Георгия Димитрова.

— Стало очень удобно, — ​считает Светлана, мама пятерых детей, — ​На то, что плитка старая, не очень ровная и разных цветов, мы и внимания не обратили. Выложили — ​и спасибо!

Мама троих детей Юля живёт на Заречной улице и каждый день гуляет по микрорайону с коляской. Она качеством нового тротуара недовольна.

— У нас не заботятся ни об инвалидах, ни о мамах с колясками, — ​говорит Юля. — ​Приходится перетаскивать коляску через бордюры, поэтому я постоянно хожу по проезжей части, где машины. Плитка — ​с миру по нитке, но пусть бы сделали хорошо, для людей. А то — ​съездов нет, уложена плитка неровно. Я везу коляску, а у ребёнка голова трясётся. Делают там, где можно было бы и не делать. Самый сложный для меня участок — возле самой школы. Там приходится либо преодолевать препятствия, либо идти по грязи. Лестница есть, а пандуса для колясок нет. Пожалуйста, думайте об инвалидах, о тех, у кого маленькие дети. Здоровому человеку бордюры и ступеньки ​не помеха, а нам тяжело.

А в это время

Плиточный свалкосклад

В процессе нашей работы над этим материалом, как будто специально, в Сети появился видеоролик, который вызвал большой резонанс у калужан. Его автор ведёт репортаж с большой площадки, где находятся горы асфальтовой крошки, плитки и бордюров. Мужчина возмущается тем, что плитку и бордюры с улиц Калуги попросту выкидывают на свалку.

По приметам на видео мы определили место, где эта территория находится. Оказалась, что площадкой распоряжается МБУ «СМЭУ».

На территорию нас не пустила охрана, однако директор МБУ «СМЭУ» Михаил ВАСИЛЬЕВ согласился прокомментировать резонансное видео.

— Территория находится в постоянном бессрочном пользовании в оперативном управлении МБУ «СМЭУ», используется для хранения сыпучих материалов и стоянки техники. Туда свозят асфальтовую крошку, колотые бордюры и старую плитку с дорог, которые ремонтируют в рамках федерального проекта.

— Но мы видели упакованные палеты с новой плиткой.

— Плитка неновая. Её привозят с улицы Московской, ​грузят трактором в кузов самосвала и здесь высыпают. Она разного цвета и размера, разного качества. Мы тут её сортируем, очищаем от грязи и укладываем на поддоны. Если эту плитку ещё раз перевезти навалом в кузове, половина побьётся.

— Кому вы отгружаете плитку?

— Выделяем управляющим компаниям и муниципальным учреждениям. Они подают заявки в Управление городского хозяйства. Передаём на безвозмездной основе.