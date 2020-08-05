В центре Калуги 5 августа отключат электричество на трёх улицах

В среду, 5 августа, в центре Калуге не будет электричества на трёх улицах. Это связано с проведением плановых ремонтных работ, сообщает городская управа.

Отключение электричества в Калуге 5 августа 2020 года с 9:00 до 17:00:

ул. Циолковского 41, 47,

ул. Королёва 4,10а

ул. Октябрьская 48,50.

Кроме того, отключения планируется и на окраине.

Отключение электричества в Калуге 5 августа 2020 года с 8:00 до 18:00:

д. Берёзовка 1, 3, 5, 16,

п. Новый, ул. Новосёлки 2, 3, 4, 5, 9,

СНТ «Дружба».

Тем временем

На шести улицах Калуги отключат воду 5 августа. Подробности.