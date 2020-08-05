В центре Калуги 5 августа отключат электричество на трёх улицах

В среду, 5 августа, в центре Калуге не будет электричества на трёх улицах. Это связано с проведением плановых ремонтных работ, сообщает городская управа.
Отключение электричества в Калуге 5 августа 2020 года с 9:00 до 17:00:
Кроме того, отключения планируется и на окраине.
Отключение электричества в Калуге 5 августа 2020 года с 8:00 до 18:00:
Тем временем
На шести улицах Калуги отключат воду 5 августа. Подробности.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!