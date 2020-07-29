На двух улицах Калуги 30 июля отключат электричество

В четверг, 30 июля, в Калуге отключат электричество у жителей двух улиц. Это связано с плановыми ремонтными работами, сообщили KP40 в калужской городской управе.

Отключение электричества в Калуге 30 июля 2020 года с 8:00 до 18:00:

ул. Кооперативная 2-14, 1а,

ул. Пионерская 1-21, 2-10.

Ранее мы сообщали, что 30 июля в Калуге не будет воды: как в центре, так и на окраинах.

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