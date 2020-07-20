На двух улицах Калуги отключат электричество

В пятницу, 24 июля, в Калуге не будет электричества на двух улицах. Это связано с проведением капитального ремонта, сообщает в понедельник городская управа.

Отключение электричества в Калуге 24 июля с 8:00 до 18:00:

ул. Мельничная 1-55, 2-54, 24, 28,

ул. Зелёная 2-48, 1-55.

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