На двух улицах Калуги отключат электричество

В пятницу, 24 июля, в Калуге не будет электричества на двух улицах. Это связано с проведением капитального ремонта, сообщает в понедельник городская управа.
Отключение электричества в Калуге 24 июля с 8:00 до 18:00:
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