Жизнь под яблоней: калужская прокуратура выясняет, почему женщина осталась на улице

Как мы сообщали, 43-летняя Светлана ЗАРУЦКАЯ два месяца живёт под яблоней. В 2018 году у неё сгорел дом под Калугой - в деревне Литвиново Ферзиковского района. Два месяца женщина жила на остановке у Литвиновского кладбища, скиталась по соседям и родственникам. Сейчас вернулась на свой участок.
Администрации сельского поселения «Деревня Ястребовка» заявляет, что свободного муниципального жилья нет. Социальные службы предлагают женщине интернат.
После нашей публикации прокуратура Калужской области начала проверку.
- В настоящее время прокуратурой проводится проверка, направленная на установление причин непостановки её на учёт в качестве нуждающейся в предоставлении жилого помещения на территории сельского поселения, а также альтернативных вариантов обеспечения жильём, - сообщает прокуратура.
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