В Калуге ещё на двух улицах отключат воду

В четверг, 9 июля, из-за ремонтных работ на участке улицы Горького от Чижевского до Жукова в Калуге отключат воду в домах на двух улицах.

Отключение воды в Калуге 9 июля 2020 года с 9:00 и до завершения работ:

ул. Максима Горького, д. 5, 6а, 7, 9, 8/181,

ул. Суворова, д. 179, 181, 183, 188.

Ранее, напомним, мы сообщали, что 9 июля с 9:00 до 20:00 также не будет воды по следующим адресам:

ул. Тульская д. 56, 67,

ул. Степана Разина, д.3,

ул. Мичурина 34,

ул. Фридриха Энгельса, д. 78, 78а, 80, 89, 91.

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