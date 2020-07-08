В Калуге ещё на двух улицах отключат воду

В четверг, 9 июля, из-за ремонтных работ на участке улицы Горького от Чижевского до Жукова в Калуге отключат воду в домах на двух улицах.
Отключение воды в Калуге 9 июля 2020 года с 9:00 и до завершения работ:
Ранее, напомним, мы сообщали, что 9 июля с 9:00 до 20:00 также не будет воды по следующим адресам:
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