В четверг, 9 июля, в Калуге отключат воду на четырёх улицах в связи с проведением работ по замене аварийного участка водопровода. Об этом сообщает городская управа.

Отключение воды в Калуге 9 июля 2020 года с 9:00 до 20:00:

ул. Тульская д. 56, 67,

ул. Степана Разина, д.3,

ул. Мичурина 34,

ул. Фридриха Энгельса, д. 78, 78а, 80, 89, 91.

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