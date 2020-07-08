В четверг, 9 июля, в Калуге отключат воду на четырёх улицах в связи с проведением работ по замене аварийного участка водопровода. Об этом сообщает городская управа.
Отключение воды в Калуге 9 июля 2020 года с 9:00 до 20:00:
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