В Калуге женщина рискует лишиться дома за долги в 5 миллионов

В Калуге жительница Правобережья задолжала более 5 миллионов рублей по кредитам и услугам ЖКХ, а также долгам физическим лицам. В пятницу, 29 мая, об этом рассказали в управлении Федеральной службы судебных приставов по Калужской области.

- Калужанка имеет долги сразу по 17 исполнительным производствам, - отмечают приставы. - Арестованы её счета в банках, удержание части долга производится из её дохода. В собственности неплательщицы находится двухэтажный деревянный дом с прилегающим к нему земельным участком. В ходе исполнительных действий данное имущество должницы было арестовано.

Если в ближайшее время женщина не выплатит имеющийся долг, дом и земельный участок будут оценены и выставлены на торги.