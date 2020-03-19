В Калуге на 15 улицах отключат электричество

В пятницу, 20 марта, из-за плановых ремонтных работ в Калуге не будет электричества на 15 улицах и в двух деревнях. Список адресов опубликовала городская управа.

С 8:00 до 17:00:

ул. Суворова 21, 25, 38, 44, 46.

С 8:30 до 17:00:

пер. Малинники 3, 5, 6, 7 кор.1, 7 кор.2, 10-16, 13;

ул. Мельничная 8, 56-74, 59, 61, 69;

ул. Тарутинская 53-69, 56, 58, 70;

ул. Малинники 53.

С 9:00 до 13:00:

ул. Королёва 33, 35, 43, 12/32;

ул. Гагарина 1;

ул. Циолковского 25, 10.

С 9:00 до 17:00:

ул. Никитина 133 корп.1, 133 корп.2;

ул. Киевка 1-11;

проезд Киевский 1, 3, 5;

Тульская 191;

ул. Никитина д.125в, подъезды 1,3,5;

Макарово (частично),

Секиотово (частично).

С 9:30 до 17:00:

ул. Тарутинская 96-200, 165-171а;

ул. Декоративная.

С 13:00 до 18:00: