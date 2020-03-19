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В Калуге на 15 улицах отключат электричество

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 19.03.2020 22:15 0 1010
В Калуге на 15 улицах отключат электричество

В пятницу, 20 марта, из-за плановых ремонтных работ в Калуге не будет электричества на 15 улицах и в двух деревнях. Список адресов опубликовала городская управа.

С 8:00 до 17:00:

  • ул. Суворова 21, 25, 38, 44, 46.

С 8:30 до 17:00:

  • пер. Малинники 3, 5, 6, 7 кор.1, 7 кор.2, 10-16, 13;
  • ул. Мельничная 8, 56-74, 59, 61, 69;
  • ул. Тарутинская 53-69, 56, 58, 70;
  • ул. Малинники 53.

С 9:00 до 13:00:

  • ул. Королёва 33, 35, 43, 12/32;
  • ул. Гагарина 1;
  • ул. Циолковского 25, 10.

С 9:00 до 17:00:

  • ул. Никитина 133 корп.1, 133 корп.2;
  • ул. Киевка 1-11; 
  • проезд Киевский 1, 3, 5;
  • Тульская 191;
  • ул. Никитина д.125в, подъезды 1,3,5;
  • Макарово (частично), 
  • Секиотово (частично).

С 9:30 до 17:00:

  • ул. Тарутинская  96-200, 165-171а;
  • ул. Декоративная.

С 13:00 до 18:00:

  • ул. Гурьянова 20, 16, 18, 14, 37, 51, 53, 47, 33, 57 корп.1, 2, 3, 49, 39, 43, 41, 45, 37.
Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 19.03.2020 22:15 0 1010
Тэги: жкх коммуналка
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