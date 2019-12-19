Из-за неуловимого соседа калужане две недели сидели без воды

Кастрюли и тазики у Марии ФИЛАТОВОЙ всегда наготове. Год назад её семья переехала в новостройку — дом № 9 по улице Калужского Ополчения. За это время неоднократно случались проблемы с водой: то из обоих кранов течёт горячая, то есть только холодная вода.

Перекрыли и забыли

— 2 декабря к нам пришёл сосед с десятого этажа. Он рассказал, что его квартиру затопило. Оказалось, кипятком залило три этажа, — вспоминает Мария.

Аварийную ситуацию выявили в одной из квартир. Собственника найти не удалось.

— В итоге в этот же день в 18:00 нам перекрыли стояк. Без горячей воды остались 17 квартир, — говорит женщина.

Прошёл день, второй, третий, а горячая вода так и не появилась.

— Я обратилась в управляющую компанию (далее — УК). Директор сказал, что всё ещё не могут найти хозяина квартиры. Звонила в МЧС, жилинспекцию — безрезультатно. Прошло три дня, и я сказала директору, что пора вскрывать квартиру с полицией. Он заявил, что такой ответственности брать не будет. И спросил у меня, готова ли я сторожить квартиру после взлома.

Найти владельца, оставившего людей без горячей воды, жильцы пытались и своими силами. Параллельно они обратились в прокуратуру.

Так, Мария на официальной страничке дома в соцсетях разместила объявление: «Уважаемый сосед квартиры 116 на 13 этаже, второй подъезд, отзовитесь! Из-за вас все без горячей воды. Если вы уезжаете куда-то, перекрывайте вентили. Потому что уже надоело без горячей воды быть!» Но собственник так и не объявился.

— Если бы было лето, ещё полбеды. Но остаться без горячей воды зимой — просто беда. Хорошо, что ребёнок ещё маленький — два года, мыли дочку в ванночке. А муж ездил мыться к родителям, — рассказывает Мария.

Дежавю

— Нашему дому всего пять лет. Часть квартир до сих пор не продана, в других ещё идёт ремонт. Многие собственники здесь не живут, — объясняет ситуацию молодая мама. — Поэтому подобные проблемы периодически возникают. В соседнем подъезде жильцы тоже несколько дней сидели без воды из-за утечки в пустующей квартире. Но тогда собственницу быстро нашли. Оказалось, что она живёт в Москве. Летом у нас потёк угол балкона. Соседка сверху объяснила, что её заливает из квартиры на 17-м этаже. Хозяйку я нашла через соцсети.

И след простыл

В ситуацию пришлось вмешаться нашему изданию. Заместитель начальника Управления ЖКХ Калуги Сергей ВАСИЛЬЕВ сообщил, что управляющая компания никак не может найти собственника. Не удалось выйти на его след даже в интернете.

— Есть ФИО собственника, но нет контактов, он в этой квартире не проживал! — пояснил Васильев.

Лишь через две недели удалось выйти на сына хозяина квартиры. В итоге долгожданную горячую воду калужанам дали вечером 13 декабря.

— Все жильцы тут же открыли краны. Напор был еле живой, — говорит Мария.

То ли ещё будет!

— Район у нас неплохой, и дом хороший, но постоянно возникают какие-то проблемы. Мы заселились в июле, и до ноября у нас были постоянные неувязки: насос плохо качал воду — пока вся не сольётся, течёт из обоих кранов только горячая, — вспоминает калужанка. — А ещё у нас сигнализация на подъезде частенько срабатывает. По два с половиной часа ждём, когда её отключат. Воет невыносимо. Мне сказали, чтобы я сама разбиралась с теми, кто курит на этаже.

Также жители уже несколько лет пытаются добиться, чтобы к их дому сделали нормальную дорогу. Пока она выглядит как технический проезд к дому, ведь вместо асфальта на ней плиты. Уже несколько лет жители обращаются в различные инстанции от городского головы, министерства дорожного хозяйства до ГИБДД. А тем временем в плитах стали образовываться ямы.



Так проезд выглядит зимой.

Жильцы многоэтажки опасаются, что разрешение проблемы с горячей водой — временное затишье. Поскольку многие квартиры пустуют, они полагают, что ситуация в любой момент может повториться. И кто знает, сколько людей и как долго в следующий раз будет сидеть без воды.

Комментарий специалиста

Адвокат Андрей МУЧКИН:

— Полиция вправе вскрывать жилище для спасения имущества граждан. Однако если управляющая компания перекрыла стояк и предотвратила порчу имущества граждан, то полицию лишили права вскрывать дверь. Я считаю, что на основании статьи 162 Жилищного кодекса управляющая компания может предложить жильцам в подобных случаях включить в договор пункт, позволяющий ей вскрывать помещения в случае аварий. Естественно, с порядком обеспечения последствий вскрытия. Можно под видео — XXI век на дворе.