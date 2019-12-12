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Городским хозяйством Калуги займётся новый начальник

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 12.12.2019 11:30 18 3165
Городским хозяйством Калуги займётся новый начальник

В четверг, 12 декабря, стало известно о назначении Александра ШПИРЕНКО (на фото) на должность заместителя городского головы - начальника управления городского хозяйства Калуги. Эта должность, напомним, была вакантна с 8 ноября, когда Алексея Волкова отправили заниматься делами городского головы.

Информация о назначении Александра Шпиренко опубликована на сайте городской управы.

Новому ответственному за городское хозяйство 48 лет. Он родился в поселке Ягодный Тюменской области. Карьеру сделал в правительстве Ханты-Мансийского автономного округа.

С декабря 2018 года Шпиренко работал в администрации Тобольска. Там он отвечал за ЖКХ и транспорт. Интересно, что на этой должности в Тобольске он сменил тогда Николая Руппеля, который уехал на должность исполняющего обязанности руководителя Фонда капремонта Калужской области. Кроме того, нынешней весной бывший глава администрации города Тобольска Владимир Мазур стал заместителем губернатора Калужской области.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 12.12.2019 11:30 18 3165
Тэги: коммуналка жкх
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