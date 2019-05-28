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У губернатора появился восьмой заместитель

28.05.2019 15:23 2 699 Елена Французова, Фото: пресс-служба правительства.
У губернатора появился восьмой заместитель

Во вторник, 28 мая, у губернатора Калужской области Анатолия Артамонова появился новый заместитель. Им стал бывший глава администрации города Тобольска Тюменской области Владимир МАЗУР (на фото). В правительстве области он будет контролировать ход реализации программ в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды», курировать деятельность фонда капитального ремонта, государственной жилищной инспекции и управления административно-технического контроля.

Владимиру Мазуру 52 года. С 2004 по 2007 годы он был заместителем мэра Томска. В 2011 году работал заместителем губернатора Тюменской области по вопросам инвестиционной политики, экологии и недропользования. В 2012 году был назначен главой администрации Тобольска.

К слову, Мазур стал восьмым заместителем губернатора Калужской области. Первым заместителем губернатора является Дмитрий Денисов, Геннадий Новосельцев – заместитель губернатора и руководитель администрации губернатора. Также в замах Владимир Попов, Константин Горобцов, Алексей Никитенко, Василий Быкадоров и Владимир Потёмкин.

По количеству заместителей Калужская область пока не в лидерах. У губернатора соседней Брянской области, к примеру, десять замов.


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Авторы
Елена Французова 
Фото: пресс-служба правительства.
Тэги: общество владимир мазур
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