У Фонда капремонта опять сменился руководитель

На днях в Фонде капитального ремонта Калужской области сменился руководитель. Исполняющим обязанности директора назначен Николай РУППЕЛЬ. Занимавший эту должность с октября Алексей Иванов стал заместителем директора, сообщается на официальном сайте Фонда. В «Народных новостях» об этом писал rick.

Официальные комментарии о причинах перестановки пока не поступали. Однако известно, что полный тезка Николая Руппеля ранее работал в администрации города Тобольска Тюменской области вместе с Владимиром Мазуром, который в мае стал заместителем губернатора Калужской области. Руппелю 56 лет, учился в Томском лесотехническом техникуме и Томском государственном архитектурно-строительном университете. Долгое время работал заместителем главы администрации Томского района. После этого занимал руководящие посты в ОАО «Запсибгазпром».