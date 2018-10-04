Назначен новый руководитель Фонда капремонта

Бывший глава администрации Малоярославецкого района Алексей ИВАНОВ назначен заместителем директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области. Одновременно на него с 3 октября возложено временное исполнение обязанностей директора, сообщили в четверг в пресс-службе Фонда.
В дальнейшем постоянный руководитель регионального оператора должен быть назначен на конкурсной основе. Таковы требования российского законодательства. В какие именно сроки состоится конкурс, пока не уточняется.
Напомним, с апреля 2015 года Фонд капремонта в нашем регионе возглавлял Александр Басулин – ранее руководивший калужским управлением МЧС. Однако в августе 2018-го он уволился по собственному желанию.
Уважаемые читатели! А что бы вы пожелали новому руководителю Фонда капремонта? Пишите в комментариях!
Фото: malkray.ru.
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