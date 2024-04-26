В Людиново возникли проблемы с водой

О сроках ремонта пока не сообщается.

- По городу в разных местах выбило несколько гидрантов, - прокомментировал ситуацию 26 апреля глава районной администрации Стефан Перевалов. - Работает дополнительная бригада. Для проведения работ давление снизили.

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