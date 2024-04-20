В Калуге подведут газ к участкам для многодетных

Строительство газопровода к новым улицам в деревне Лихун обещают начать уже в нынешнем году.

Об этом 19 апреля заявили в министерстве строительства и ЖКХ Калужской области.

- Строительство газопровода начнется в этом году, а завершение строительства в конце следующего, после чего будет возможна газификация, - пояснили в министерстве.