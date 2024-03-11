В Калуге поумнеет уличное освещение

Модернизацию собираются провести летом, сообщили 11 марта в управлении городского хозяйства.

- Включения и отключения уличного освещения будут производиться автоматически новыми устройствами управления, на основе анализа уровня естественного освещения, в том числе допуская отклонения от графика, - заявили в горхозяйстве.

Чиновники полагают, что эта система позволит сделать освещение экономичным, а город - более безопасным.