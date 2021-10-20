Киперспортивные миллионеры: ждать ли Калуге своих чемпионов мира, которых поздравит Путин

К киберспорту в России до сих пор крайне противоречивое отношения. В сознании большинства людей он так и остался простой и бессмысленной игрой за компьютером.

А родители продолжают гонять своих детей от консолей, предрекая им незавидное будущее без образования.

Правда, в других странах мира к киберспорту совсем иное отношение. Вполне возможно, что и в России в свете последних событий многое может измениться.

Командный дух

«Президент Владимир Путин поздравил российскую кибер-команду «Тим Спирит» с победой на чемпионате мира по игре «Дота-2». По его словам, турнир показал, что российские кибер-спортсмены всегда нацелены на результат и способны покорить любые вершины», - сотни подобных сообщений облетели все российские ленты новостей.

Team Spirit против PSG.LGD на The International 10. Лучшие моменты.

Кто бы мог подумать десять лет назад, что Президент будет поздравлять киберспортсменов? И ведь российской команде Team Spirit рукоплескал не только Владимир Путин, но и весь мир. Наши спортсмены впервые в истории выиграли главный турнир года по «Доте», обыграв в финале китайскую команду со счетом 3:2.

При этом, вдумайтесь, приз составил свыше 18 миллионов долларов. Рекордная сумма для таких турниров. То есть несколько юных россиян в одночасье стали долларовыми миллионерами. Может быть, не так плохо сидеть часами возле монитора, играя в компьютер или консоль, в надежде обеспечить себе безбедное будущее?

В любом случае, победа наших в мировом первенстве отличный повод вспомнить о том, как в Калуге развивался когда-то этот вид спорта и что с ним происходит сейчас?

На здание, где располагался некогда мегапопулярный компьютерный клуб «Теран», сегодня страшно смотреть.

От компьютерного клуба «Сеть» тоже не осталось и следа.

Калужский андеграунд

В 2000-х в калужских семьях стали повсеместно появляться компьютеры. Вместе с ними на рынке развлечений появилось и новое предложение. Во всех районах Калуги стали как грибы после дождя открываться компьютерные клубы. На окраинах их масштаб был не очень велик – с десяток машин. А вот в центре появились культовые места для молодых людей того времени.

На сэкономленные деньги юноши толпами шли в такие клубы, как «Теран», «Комендатура», «Сеть»… Тут за небольшую плату можно было провести час-другой за игрой по сети в «Контр страйк» или «Варкрафт».

Конечно, это не имело никакого отношения к киберспорту. Это были только зачатки появления новой культуры. Правда, сейчас от прежних клубов остались только воспоминания.

Киберспортсмены встречались и на реальных футбольных полях.

Локалка

Вскоре интернет стал поглощать областную столицу. Поиграть по сети на тех скоростях было сложно. Зато появилась так называемая «локалка». Ее скорости хватало для игр. Здесь и стали появляться новые сообщества. Одно из них разрослось достаточно сильно. Играла молодежь в футбольный симулятор FIFA.

Встречи на киберплощадке даже перерастали в реальное общение с футбольными матчами. А из того сообщества появились несколько первых в Калуге кибер-спортсменов, которые выезжали на соревнования в Москву.

Но больших успехов не снискали.

Федерация и клубы

Вскоре в Калуге появилась и зарегистрированная в областном министерстве спорта федерация киберспорта. Проводились турниры, но и это движение постепенно приостановило свое существование.

- Большинство турниров мы проводили при поддержки всем известной в Калуге IT-компании. Сейчас подобных мероприятий мы практически не делаем, - рассказывает председатель федерации компьютерного спорта Калужской области Степан КОШЕЛЕВ. – Победа Team Spirit на чемпионате мира может дать новый толчок в развитии киберспорта в регионах. Я думаю, что государственные органы должны обратить на это свое пристальное внимание. Надо создавать спортивные школы. Ведь за этим будущее. Киберспорт ведь не только привлекает сотни тысяч игроков по всему миру, но и миллионы болельщиков. Это сейчас как посмотреть матч Лиги чемпионов по футболу, например. Даже увлекательнее. Ведь киберспорт выигрывает у любого другого направления своей динамикой.

Киберспортивных сообществ в Калуге пока мало.

В Калуге и сейчас существуют несколько компьютерных клубов. Правда, заточены они все же больше не под спорт, а просто на развлечение. Турниры если и проходят, то не очень часто.

- Мы статистику, конечно, не ведем, но замечаем, что к нам иногда приходят киберспортсмены. Бывает, мы и сами проводим турниры, - рассказал директор одного из компьютерных клубов Калуги Эрик ВОЛНЯКОВ. – Успех на чемпионате мира добавит и калужским спортсменам мотивации. Уверен, что тенденция в развитии киберспорта в России еще больше проявится.

Занять лидерские позиции

Нет сомнений, что после успеха российской команды на чемпионате мира, в регионах резко увеличится интерес к киберспорту. Калужской области, как региону лидеру, можно попытаться занять и эту нишу. Скажем, появление спортивной школы по киберспорту, несомненно, вызовет интерес у молодежи и даст возможность развиваться и в этом перспективном направлении, где за несколько дней можно стать долларовым миллионером.

Уважаемые читатели, а вы увлекаетесь киберспортом? Достигали каких-то успехов? Знаете калужан, которые достигли в этом определенных вершин? Вам известны какие-то интересные факты из калужской истории киберспорта? Поделитесь тем, что знаете, в комментариях или пишите нам на почту perekrestok@kp.kaluga.ru либо в сообщения в наших группах в соцсетях.

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