Маскот Хохуля покрасовался перед фанатами в Калуге
В конце 2019 года в Калужской области завёлся необычный персонаж. Его именуют символом экологии нашей земли или просто экогероем Хохулей.
Однако настоящая популярность свалилась маскоту (герою-талисману - прим. ред.) на голову буквально неделю назад, спустя почти два года.
В чем миссия внешне необычного, а для кого-то и вовсе отталкивающего зверька?
Герой из семейства выхухолей путешествует по просторам Калужской области и посвящает зрителей в темы лесных пожаров, выгула питомцев на особо охраняемых территориях, посадки леса и даже мер предосторожности при COVID-19. Хохуля ведет свою страницу в Instagram.
Первый пост был создан 6 декабря 2019 года.
Судя по аккаунту героя, он уже растопил сердца калужан и завоевал их признание. Выхухоль прославился не только на Калужскую область, но и на всю страну. На Первом канале известный телеведущий Иван Ургант в программе «Вечерний Ургант» высмеял персонажа.
В воскресенье, 3 октября, в Калуге на набережной Яченского водохранилища состоялась фан-встреча экогероя с калужанами. Как это было, смотрите в нашем фоторепортаже.
Малыши Хохулю воспринимают пока неоднозначно.
А кто-то с радостью бежал фотографироваться с уже полюбившимся Хохулей.
Ряды поклонников выхухоли пополнили не только люди...
Было прохладно. Но разве может что-то остановить заинтересованных калужан?
На встречу пришло около полусотни наших земляков.
Успели все. Даже тик-токи поснимали, как и предлагал Хохуля в своем Инстаграме.
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