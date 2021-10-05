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Маскот Хохуля покрасовался перед фанатами в Калуге

Кристина Посохина , Фото автора
Опубликовано: 05.10.2021 15:00 9 763
Маскот Хохуля покрасовался перед фанатами в Калуге

В конце 2019 года в Калужской области завёлся необычный персонаж. Его именуют символом экологии нашей земли или просто экогероем Хохулей.

Однако настоящая популярность свалилась маскоту (герою-талисману - прим. ред.) на голову буквально неделю назад, спустя почти два года.

В чем миссия внешне необычного, а для кого-то и вовсе отталкивающего зверька?

Герой из семейства выхухолей путешествует по просторам Калужской области и посвящает зрителей в темы лесных пожаров, выгула питомцев на особо охраняемых территориях, посадки леса и даже мер предосторожности при COVID-19. Хохуля ведет свою страницу в Instagram.

Первый пост был создан 6 декабря 2019 года. 

Судя по аккаунту героя, он уже растопил сердца калужан и завоевал их признание. Выхухоль прославился не только на Калужскую область, но и на всю страну. На Первом канале известный телеведущий Иван Ургант в программе «Вечерний Ургант» высмеял персонажа

В воскресенье, 3 октября, в Калуге на набережной Яченского водохранилища состоялась фан-встреча экогероя с калужанами. Как это было, смотрите в нашем фоторепортаже.

Малыши Хохулю воспринимают пока неоднозначно.

А кто-то с радостью бежал фотографироваться с уже полюбившимся Хохулей.

Ряды поклонников выхухоли пополнили не только люди...

Было прохладно. Но разве может что-то остановить заинтересованных калужан?

На встречу пришло около полусотни наших земляков.

Успели все. Даже тик-токи поснимали, как и предлагал Хохуля в своем Инстаграме.

Калужане на протяжении часа фотографировались, делали селфи, снимали видео, общались с экогероем и даже оказались в его TikTok. Однозначно, воскресный вечер собравшихся прошел на позитивной ноте. Хохуля восторга испытал не меньше: признался, что даже не мог представить, насколько его любят.

Уважаемые читатели, а какое впечатление Хохуля оставляет у вас? Пишите в комментариях.

Кристина Посохина , Фото автора
Опубликовано: 05.10.2021 15:00 9 763
Тэги: выхухоль символ экологии экология хохуля минприроды минэкологии
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