Онлайн-трансляция с 650-летия Калуги: фото, видео, рассказы наших корреспондентов с улиц любимого города

Сегодня, 28 августа, в Калуге проходят основные торжества, приуроченные к Дню города Калуги.

Наши корреспонденты вышли на улицы любимого города, чтобы посмотреть, что интересного происходит здесь.

Подробно о самых ключевых из них мы расскажем в серии репортажей с различных событий, а на этой страничке будем размещать различные интересные фото, видео, которые сделаем в процессе подготовки этих самых репортажей. Следите за обновлениями (всякий раз при появлении нового контента мы будем поднимать эту новость наверх).

И с праздником вас, дорогие читатели!

10:15. На Театральной площади открылась выставка ретро-ВАЗов.

10:10. У Дома быта Верка Сердючка и шарики раздают.

У кинотеатра "Центральный" до обеда взрослые и детские врачи дают консультации. Бесплатно.

10:05. У памятника Кирову записывают в армию.

Полный фоторепортаж от нашего коллеги Николая Егорова с "Космического марафона" смотрите здесь.

9:50. Начался забег на 21 километр.

8:50. Побежали! Космический марафон начался.

8:30. Совсем скоро начнется "Космический марафон". На набережной Яченского водохранилища можно встретить знаменитых спортсменов.

5 утра. На Старом Торге уже все готово.

Временный фонтан. А что же тут развернется вечером!..

20:00 - "Нана"

21:00 - Полина Гагарина

22:00 - шоу дронов и праздничный фейерверк