Онлайн-трансляция с 650-летия Калуги: фото, видео, рассказы наших корреспондентов с улиц любимого города
Сегодня, 28 августа, в Калуге проходят основные торжества, приуроченные к Дню города Калуги.
Наши корреспонденты вышли на улицы любимого города, чтобы посмотреть, что интересного происходит здесь.
Подробно о самых ключевых из них мы расскажем в серии репортажей с различных событий, а на этой страничке будем размещать различные интересные фото, видео, которые сделаем в процессе подготовки этих самых репортажей. Следите за обновлениями (всякий раз при появлении нового контента мы будем поднимать эту новость наверх).
И с праздником вас, дорогие читатели!
10:15. На Театральной площади открылась выставка ретро-ВАЗов.
10:10. У Дома быта Верка Сердючка и шарики раздают.
У кинотеатра "Центральный" до обеда взрослые и детские врачи дают консультации. Бесплатно.
10:05. У памятника Кирову записывают в армию.
Полный фоторепортаж от нашего коллеги Николая Егорова с "Космического марафона" смотрите здесь.
9:50. Начался забег на 21 километр.
8:50. Побежали! Космический марафон начался.
8:30. Совсем скоро начнется "Космический марафон". На набережной Яченского водохранилища можно встретить знаменитых спортсменов.
5 утра. На Старом Торге уже все готово.
Временный фонтан. А что же тут развернется вечером!..
20:00 - "Нана"
21:00 - Полина Гагарина
22:00 - шоу дронов и праздничный фейерверк
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