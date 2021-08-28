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Губернатор Владислав Шапша спел песню к 650-летию Калуги

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 28.08.2021 18:33 1 637

Губернатор Калужской области Владислав Шапша поучаствовал в записи песни «На дальней станции сойду». Клип глава региона опубликовал в субботу, 28 августа, на своих страницах в социальных сетях.

- Итак, как и обещал, вторая часть музыкального сюрприза. Для меня это песня-настроение. О том, откуда все мы родом, откуда черпаем силы и энергию. Она не только про Калугу, она про весь наш любимый Калужский край, - отметил Шапша. - Еще раз спасибо Тимуру Ведерникову за предоставленную возможность попробовать себя в новой роли. И всем жителям Калужской области, которые приняли участие в проекте #МУЗЫКАВМЕСТЕ. Уверен, так душевно могло получиться, если только с большой любовью к родной земле.

В записи песни «на дальней станции сойду», помимо Владислава Шапши, участвовали Александр Власов, струнный квартет под управлением Галины Никитиной, Роман Азатов, Александр Беляев, Роман Коновалов, Александр Андреев, Алла Тарасова, музыкальный центр Елизаветы Тихоновой, вокальный ансамбль «Баллада», Денис Косякин, Екатерина Тысячнова, Наталья Мищенко, Ольга Колесникова, Артем Жулев, София Галстян, вокальный кружок «Микс», Мария Алдошина, Игорь Милюков, Александра Разумная, Евгений Федоров, Галина и Евгений Белые, хор ветеранов «Бородино», Кирилл и Мария Островы, Геннадий Новосельцев, Екатерина Котерева, Елена Коновалова, Павел Селезнев, басс-квартет под управлением Сергея Новоселова, Сергей Калюжный, Ярослав Панков, Сергей Федотов, детский ансамбль «Веснушки», Александр Анцупов, Татьяна Мосина, Мария Григорова и танцевальная школа «Viva dance». 

Днем ранее, напомним, была опубликована запись песни «Трава у дома», которую исполнили жители Калужской области.

«На дальней станции сойду» — песня Владимира Шаинского на стихи Михаила Танича из советского фильма «По секрету всему свету» 1976 года], где еt исполнил Геннадий Белов. Впоследствии песня исполнялась также различными музыкальными коллективами, в числе которых: «Пламя», Хор Турецкого, «Самоцветы», «Волга-Волга», «Гражданская оборона» и «The Hatters».

 

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 28.08.2021 18:33 1 637
Тэги: общество 650-летие калуги владислав шапша видео
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