Новую версию песни «Трава у дома» записали к 650-летию Калуги

В пятницу, 27 августа, губернатор Калужской области Владислав ШАПША опубликовал клип на песню группы «Земляне» «Трава у дома», которую спели десятки калужан.

- А вот и первая часть большого музыкальный сюрприза к юбилею нашей любимой Калуги, - рассказал Шапша. - И, конечно, для колыбели космонавтики - самая «космическая» песня. Спасибо Тимуру Ведерникову, телерадиокомпании «Ника» и всем жителям региона, которые приняли участие в проекте #МУЗЫКАВМЕСТЕ. С Днем рождения, Калуга!

По словам Шапши, завтра нас ждет еще одна премьера. И там споет и сам губернатор.

В записи песни «Трава у дома» участвовали Вадим Симонов, Олег Акимов, Александра Разумная, Роман Коновалов, Наталья Мищенко, Ольга Колесникова, Александр Рожков, Артем Жулев, Юрий Моисеев, София Тамазлыкарь, Милана Валиева, Дмитрий Винокуров, Екатерина Котерева, Елена Коновалова, Александр Власов, Тимур Ушаков, Мария Алдошина, вокальный ансамбль «Баллада», ансамбль «Играй, рожок», Екатерина Тузова, Анстасия Лапшина, Денис Косякин, Екатерина Тысячнова, вокальное трио «Шейк», Мария Павлова, детский ансамбль «Веснушки», Василиса Рыбакова, Вячеслав Моргунов, хор ветеранов «Бородино», Ариадна Демурчева, Сергей Калюжный, Роман Азатов, Ярослав Панков, музыкальный центр Елизаветы Тихоновой, Калеб Читумбо, Евгений Федоров, народный фольклорный ансамбль «Роща», Дмитрий Денисов, Виктория Тантлевская и София Галстян.