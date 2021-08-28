В Калуге новый мультимедийный фонтан открыли в парке Театра юного зрителя

Вечером в субботу, 28 августа, в Калуге в парке Театра юного зрителя на улице Марата запустили новый мультимедийный фонтан.

На открытие собралось несколько сотен зрителей.

Калужанам продемонстрировали светомузыкальное шоу. А затем организаторы показали, что фонтан может превращаться в экран, на котором можно демонстрировать видео. Изображение с помощью проекторов выводят прямо в арку.

Вход в парк, который был закрыт с 23 августа для подготовки к празднику, теперь свободный.

Калужанам продемонстрировали необычные возможности нового фонтана.

Напомним, парк, у которого только недавно появилось официальное название, построен на месте рынка. Рядом строится новое здание театра юного зрителя. В будущем фонтан окажется перед центральным входом в театр.