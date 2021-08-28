В Калуге прошла выставка исторических автомобилей

В субботу, 28 августа, на Театральной площади в Калуге прошла выставка клуба исторических автомобилей Lada History. Калужанам показали 10 машин «Жигули» в возрасте от 31 года до 47 лет.

Все старички приехали на Театралку своим ходом. Как уверяют владельцы, почти все детали в этих авто такие, как им поставили на заводе.

Чтобы содержать старые машины в таком состоянии, нужны не только деньги, но и время. Коллекционеры постоянно мониторят сайты с объявлениями, форумы, выискивая ту или иную деталь.

Этим пользуются и скупщики. Они ездят по гаражам, покупают ненужные владельцам агрегаты, а потом перепродают подороже.

Из десяти участников выставки на День города только один оказался калужанином – Виктор Румянцев. Его ВАЗ-2103 выпущен в 1981 году, но проехал всего 80 000 километров (подробнее об истории этой машины - ниже).

Владельцы автомобилей из Москвы добирались в Калугу своим ходом. Среди таких и журналист портала «За рулем» Александр Виноградов. Он рассказал, что комфортно ехал на своем ВАЗ-2103 по Киевской трассе 110 км/ч.

Публикуем фото всех авто и рассказы их владельцев.

ВАЗ-2101. Выпущен в июле 1980 года во время проведения Олимпиады в Москве.

- История его появления у меня в настоящее время обязана лучшим воспоминаниям из детства, - рассказал владелец Михаил Кругликов из Москвы. – В январе 2008 года на auto.ru появилось объявление о продаже в Зеленограде ВАЗ-2101 1980 года выпуска с пробегом чуть более 11000 километров. История обычная – после смерти хозяина его внучка, вступив в наследство, приняла решение о продаже ставшего ненужным автомобиля. Несколько претендентов прибыли на осмотр, совместными усилиями достали машину из гаража. В итоге машину приобрел Константин. Автомобиль доехал своим ходом до Крыма и оставался там некоторое время. Неожиданно, в марте 2009 года, Константин, зная мое отношение к этой машине, предложил ее продать. Обратный путь из Крыма в Москву, подробный осмотр. Безусловно, я согласился, и с удовольствием приобрел эту красавицу с пробегом 13500 км. На сегодняшний день, спустя 12 лет владения, пробег составляет 15000 км.

ВАЗ-2102. Выпущен в 1974 году.

- Машина куплена в память об отце – у него была такая же 2102, на которой свои первые метры за рулем проехал я и все соседские пацаны, - рассказал владелец машины, автоблогер Алексей Голосов из Москвы. - Двойка с удовлетворительным кузовом и в хорошем техническом состоянии нашлась в Питере, успешно доехала до Москвы, где с тех пор находится в процессе реставрации. Используется как машина выходного дня, на которой можно с удовольствием прокатиться, собрать лайки соседей по потоку и предаться воспоминаниям о минувших временах. Машина стала участником Первого тольяттинского ретрофестиваля 2021 года. На свою малую родину, в Тольятти, двойка приехала сама без больших хлопот.

ВАЗ-2103 1976 года выпуска.

- Однажды вечером в очередной раз открываю объявления и вижу свежее, незнакомое фото – коричневая «тройка» 1976 года. Судя по фото, все хорошо. Позвонив, понял, что приехать осмотреть машину собираюсь не только я, - рассказал о своем авто москвич Александр Виноградов, журналист портала «За рулем». – Встав рано утром в воскресенье, я помчал как можно быстрее в город Лакинск. И не зря. Более детальное знакомство лишь убедило меня в этом – беру. Оставив залог в качестве гарантии, я уехал, с нетерпением ожидая день Х, когда мы договорились об обмене оставшихся денег на автомобиль. И это свершилось. Сумму отдал, погрузил «тройку» на эвакуатор и поехал домой. Автомобиль действительно оказался в прекрасном состоянии.

ВАЗ 2106 1990 года выпуска.

- Шестерка 1990 года выпуска, начала эпохи «перемен» 90-х, была приобретена мною после долгих поисков 5 декабря 2020 года в городе Тула, - сообщил гостям выставки Анатолий Степанов из Москвы. - Один единственный владелец, дедушка, сотрудник РТИ, отъездил на ней с момента покупки и до последнего своего дня всего 65000 км за лет владения. По своему состоянию Шестерка близка к идеалу. Чувствуется, что для дедушки она была любимой машиной, он очень бережно к ней относился и сохранил ее в заводском состоянии, за что ему особая благодарность. К сожалению, в 2020 году владелец-дедушка ушел в мир иной, а машина осталась без своего любящего хозяина. Дедушка до последнего своего дня переживал о судьбе машины, поэтому для его семьи при продаже было важно не просто продать ее первому встречному человеку, а передать ее тому, кто будет также, как и он, ее любить и ухаживать. По воли судьбы «так звезды сошлись» мне довелось купить эту машину у его семьи, и теперь нас с автомобилем ждет новая счастливая жизнь, при этом обязательно будет сохранена история машины и память о ее первом владельце – Вячеславе Геннадьевиче.

ВАЗ-2102 1983 года выпуска.

- Этот автомобиль является достаточно поздним поколением модели, выпускавшейся с 1971 по 1986 годы, - рассказал владелец Олег Игнатьев из Москвы. - Данный автомобиль практически ничем не отличается от первых универсалов семейства «Жигули», выпущенных на 12 лет раньше, за исключением отдельных элементов экстерьера – изменилась форма и место крепления зеркала заднего вида, обновилось оформление комбинации приборов, фирменные эмблема на решетке радиатора, форма клыков, появились брызговики. Самый массовый универсал того времени одновременно был самой малолитражной моделью АвтоВАЗа – за более чем 14 лет было выпущено всего 666 989 машин. Автомобиль был куплен мной весной 2020 года у его второго владельца, который за несколько лет собственными силами постарался вернуть ему первозданный облик. До него машина с момента выпуска эксплуатировалась на протяжении многих лет в одной московской семье в качестве обычного повседневного автомобиля.

ВАЗ-2101 1980 года выпуска.

- Я второй собственник машины с апреля 2017 года. До меня, с момента покупки и до самой смерти владел ее первый хозяин, дедушка, - рассказал Юрий Бондарь из Красногорска. - Машину долго искал и покупал с целью восстановления семейной реликвии, поскольку такого же цвета, года и модели была первая машина в семье у моего отца. Машина досталась в неплохом сохране и на 98% в оригинале, но требующая серьезного восстановления. Была проведена полная реставрация. Автомобиль эксплуатируется только в летнее время.

ВАЗ-2103 1974 года выпуска.

- Долго искал трешку палевого цвета, ностальгия детства, первый опыт, так как в семье был ВАЗ-2103 1975 года, - сообщил Дмитрий Силаев из Фрязино. - Наконец было найдено авто в Можайске. Дедушка, владелец машины, военный летчик, участник ВОВ, на момент продажи ему было 90 лет. Авто с 1974 года находилось в одной семье и бережно эксплуатировалось. Автомобиль достался в оригинальном сохране, не бет и не крашен.

ВАЗ-2106 1977 года выпуска.

- Машина была куплена мною у Алексея Викторовича в Рязанской области, ее единственного собственника на момент приобретения, - говорит Илья Чистов из Москвы. – Большое спасибо прежнему хозяину за то состояние, в котором он сохранил данный шедевр. Пробег за все время составляет 71 000 километров. Редкий коричневый цвет в сочетании с рыжим велюровым салоном считался очень богатой комплектацией.

ВАЗ-2107 1988 года выпуска.

- В течение 30 лет находилась в Ижевске в руках заботливого владельца, почетного гражданина города, который лично купил и пригнал данный автомобиль из Тольятти в апреле 1988 года, - рассказал о своей машине Алексей Лыскин из Москвы. - Машина обладает редким малиновым салоном с завода. Привезена из Ижевска осенью 2018 года с родным пробегом 64000.

Калужанин Виктор Румянцев.

ВАЗ-2103 1981 года выпуска.

- Уникальность данного автомобиля состоит в том, что это настоящая семейная ценность, - рассказал Виктор Румянцев из Калуги. – Машина была куплена моим дедушкой, ветераном Великой Отечественной войны зимой 1981 года. Однако из-за состояния здоровья водить сам он не мог, поэтому эксплуатировала ее моя мама. Именно ее заслуга заключается в том, что машина, как исходный продукт для реставрации, сохранилась в достойном виде. Активно эксплуатировалась до 2018 года. Пробег на тот момент составил 78000 километров. Благодаря стараниям членов клуба «LADA History» автомобиль в период с 2019 по 2021 годы прошел полный цикл реставрационных работ. Все узлы и агрегаты были разобраны, проведена их дефектовка и полное восстановление по заводской спецификации.