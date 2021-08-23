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Опубликована подробная афиша празднования 650-летия Калуги на 27, 28 и 29 августа

Дмитрий Ивьев , Фото: Кристина Посохина.
Опубликовано: 23.08.2021 16:02 7 1363
Опубликована подробная афиша празднования 650-летия Калуги на 27, 28 и 29 августа

В Калуге на следующих выходных продолжится празднование 650-летия города. Городская управа в понедельник опубликовала подробную афишу мероприятий.

Поздно вечером 27 августа состоится ночной велопробег по центральным улицам города. Старт намечен на 23:00 с Театральной площади.

С 19:00 27, 28 и 29 августа в сквере за драмтеатром пройдет газон-пати.

Главный день праздника, 28 августа, начнется с «Космического марафона». Около 3000 участников будет стартовать с набережной Яченского водохранилища. И там же финишировать. Дорога до Анненок будет перекрыта в обе стороны.

В 11:00 на вертолетной площадке Яченского водохранилища состоятся показательные полеты на реактивных самолетах Л-39, а также показательные прыжки парашютистов.

Там же в 13:00 начнется Кубок Гагарина по авиагонкам «Формула-1».

На пешеходной части улицы Театральной в 10:00 начнется фестиваль «Театральный причал».

На Театральной площади с 10:00 до 16:00 будет работать выставка исторических автомобилей.

У памятника 600-летию Калуги в 16:00 начнется фестиваль экстремальных видов спорта.

Также в 16:00 у музея космонавтики стартует танцевальный фестиваль «DANCE BATTLE».

В парке культуры и отдыха пройдут фестивали национальных диаспор и энергосбережения и экологии.

В 16:00 с площади Победы стартует карнавальное шествие до Старого Торга.

В 19:00 в парке на улице Марата откроется новый мультимедийный фонтан.

А кульминация праздника 28 августа – на площади Старый Торг. В 19:00 там выступит уличный оркестр Tinto Brass Band, в 20:00 – группа «На-На», в 20:40 – гитарист Роман Мирошниченко, в 21:00 – Полина Гагарина. В 22:00 начнется шоу дронов, а после него – фейерверк.

Вход на все мероприятия свободный.

Подробнее в афише ниже.

Полная афиша Дня города в Калуге на 27, 28 и 29 августа:

Полная афиша Дня города в Калуге на 27, 28 и 29 августа:

Нажмите на картинку, чтобы посмотреть ее в большем разрешении.

Дмитрий Ивьев , Фото: Кристина Посохина.
Опубликовано: 23.08.2021 16:02 7 1363
Тэги: праздник день города 650-летие калуги
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