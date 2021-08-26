Общественный транспорт Калуги изменит маршруты из-за перекрытий на День города

Как мы уже рассказывали, 27 и 28 августа в Калуге из-за праздничных мероприятий к 650-летию города перекроют для транспорта десятки улиц. В четверг «Управление калужского троллейбуса» сообщило, как в эти дни будет ходить общественный транспорт.

Изменения маршрутов движение общественного транспорта в Калуге 27 августа:

С 22:30 не будут осуществлять движение троллейбусы 1, 2, 3, 5, 9, 12, 18 маршрутов .

. 6 маршрут - в соответствии с расписанием.

- в соответствии с расписанием. 8, 10 маршруты - через Московскую площадь.

- через Московскую площадь. Автобусы 2, 95, 97, 98 с 22:30 до 00:00 будут разворачиваться через Чижевского.

с 22:30 до 00:00 будут разворачиваться через Чижевского. Автобусы 9, 17 - через Суворова.

Изменения маршрутов движение общественного транспорта в Калуге 28 августа:

1 маршрут – с 13:00 до 18:00 не будет осуществлять движение, с 18:00 до 00:00 - по 12 маршруту.

– с 13:00 до 18:00 не будет осуществлять движение, с 18:00 до 00:00 - по 12 маршруту. 12 маршрут - с 13:00 до 18:00 не будет осуществлять движение.

- с 13:00 до 18:00 не будет осуществлять движение. 2 маршрут – с 13:00 до 17:00 не будет осуществлять движение, с 17:00 до 00:00 - через Дом Быта.

– с 13:00 до 17:00 не будет осуществлять движение, с 17:00 до 00:00 - через Дом Быта. 3 маршрут – с 13:00 до 17:00 не будет осуществлять движение, с 17:00 до 00:00 по маршруту №13 – Скв. Мира – КЗТА.

– с 13:00 до 17:00 не будет осуществлять движение, с 17:00 до 00:00 по маршруту №13 – Скв. Мира – КЗТА. 5 маршрут – с 13:00 до 18:00 не будет осуществлять движение

– с 13:00 до 18:00 не будет осуществлять движение 6, 8, 9, 10, 17 маршруты по прежней схеме, без ограничения.

по прежней схеме, без ограничения. 18 маршрут - с 13:00 до 17:00 по маршруту Скв. Мира – Кошелев.

- с 13:00 до 17:00 по маршруту Скв. Мира – Кошелев. Автобусы 95, 97 – с 13:00 до 18:00 будут осуществлять движение через ул. Чижевского.

– с 13:00 до 18:00 будут осуществлять движение через ул. Чижевского. Автобусы №20, 21, 22, 31, 32, 33, 37 с 7:00 до 14:00 будут ездить по Южному обходу.

Схема объезда для муниципальных автобусов №20, 21, 22, 31, 32, 33 и 37 28 августа с 7:00 до 14:00.

Подробную афишу празднования 650-летия Калуги можно найти здесь.