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В Калуге все уличные парковки станут бесплатными 28 и 29 августа

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 23.08.2021 17:25 0 271
В Калуге все уличные парковки станут бесплатными 28 и 29 августа

В Калуге в субботу и воскресенье, 28 и 29 августа, все уличные парковки будут бесплатными. Об этом в понедельник сообщил городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.

- Принял решение сделать бесплатными все городские парковки 28 и 29 августа, - заявил Денисов.

Напомним, в эти дни в Калуге продолжатся празднования 650-летия города. Ранее мы публиковали подробную афишу.

В то же время 28 августа движение в Калуге будет перекрыто на многих улицах.

Перекрытие движения транспорта в Калуге 27 и 28 августа

27 августа 2021 года:

  • с 18:00 до 00:00 по Театральной площади (от ул. Кирова до ул. Суворова);
  • с 22:30 до 23:30 по ул. Кирова (от пл. Театральной до сквера Мира) (по направлению движения);
  • с 22:40 до 23:30 по проезжей части сквера Мира (от ул. Кирова до ул. Гагарина) (по направлению движения);
  • с 22:40 до 23:30 по ул. Гагарина (от сквера Мира до ул. Академика Королева) (по направлению движения);
  • с 22:50 до 23:40 по ул. Академика Королева (от ул. Гагарина до ул. Пушкина) (по направлению движения);
  • с 22:50 до 23:40 по ул. Пушкина (от ул. Академика Королева до ул. Баженова) (по направлению движения);
  • с 22:50 до 23:40 по ул. Баженова (от ул. Пушкина до пл. Старый Торг) (по направлению движения);
  • с 23:00 до 23:40  по пл. Старый Торг (до ул. Ленина) (по направлению движения);
  • с 23:00 до 23:50 по ул. Ленина (от пл. Старый Торг до ул.Кирова) (по направлению движения);
  • с 23:10 до 23:50 по ул. Кирова (от ул. Ленина до пл. Победы) (по направлению движения);
  • с 23:10 до 23:50 по проезжей части пл. Победы (по направлению движения);
  • с 23:20 до 00:00 по ул. Кирова (от пл. Победы до пл. Театральной) (по направлению движения).

28 августа 2021 года:

  • По пл.Театральной (от ул. Кирова до ул. Суворова): с 00:00 до 01:00; с 10:00 до 22:00.  
  • С 05:00 до 14:00 по Яченской набережной (от ул. Калуга-Бор до пер. Лаврентьевского).   
  • С 07:00 до 14:00 по ул. Калуга-Бор (от ул. Гагарина до автодороги «Москва-Бобруйск»).  
  • С 13:00 до 17:00 по проезжей части пл. Победы.  
  • С 14:00 до 17:00 по улице Кирова (от пл. Победы до ул. Ленина).  
  • С 16:00 до 18:00 по ул. Ленина (от ул. Кирова до пл. Старый Торг).

С 14:00 до 00:00:

  • на площади Старый Торг;
  • по ул. Кутузова (от 2-го Красноармейского пер. до пл.Старый Торг) (в сторону пл. Старый Торг);
  • по ул. Воробьевской (от ул.Красная Гора до пл.Старый Торг);
  • по ул. Карпова (от ул.Воскресенской до ул.Театральной);
  • по ул. Дарвина (от ул.Воскресенской до ул.Театральной);
  • по ул. Ленина (от пер.Старичкова до пл.Старый Торг);
  • по пер. Гостинорядскому (от ул.Карпова до пл.Старый Торг);
  • по ул. Кропоткина (от пер.Гостинорядского до ул.Марата);
  • по ул. Театральной (от ул.Дарвина до пл.Старый Торг);
  • по ул. Баженова (от ул.Пушкина до пл.Старый торг) (в сторону пл.Старый Торг);
  • по ул. Пушкина (от ул.Плеханова до ул.Баженова) (в сторону пл.Старый Торг);
  • по ул. Набережной (от ул.Набережной, д. 21 до пл.Старый Торг) (в сторону пл.Старый торг).

С 06:00 до 12:00:

  • по Профессиональному проезду;
  • по ул. Театральной (от ул. Дзержинского до пл. Старый Торг);
  • по пл. Старый Торг (от пл. Старый Торг, д.5 до пл. Старый Торг, д.7);
  • по пер. Гостинорядскому (от ул. Карпова до пл. Старый Торг);
  • по ул. Кропоткина (от пер. Гостинорядского до ул. Театральной).
Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 23.08.2021 17:25 0 271
Тэги: авто парковки день города дмитрий денисов 650-летие калуги
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