Опубликованы схемы перекрытия улиц Калуги на День города

В пятницу и субботу, 27-28 августа, в связи с праздничными мероприятиями по случаю 650-летию Калуги в городе будет перекрыто множество улиц. Схемы ограничения движения опубликовало управление городского хозяйства.

С 22:30 27 августа до 01:00 28 августа нельзя будет проехать:

на пл. Театральной и на участках ул. Кирова, скв. Мира, ул. Гагарина, ул. Королева, ул. Пушкина, ул. Баженова, пл. Старый Торг, пл. Победы в связи с проведением ночного велопробега.

Перекрытие движение в Калуге на День города, 28 августа

С 05:00 до 14:00 по Яченской набережной (от ул. Калуга-Бор до пер. Лаврентьевского);

С 07:00 до 14:00 по ул. Калуга-Бор (от ул. Гагарина до автодороги «Москва-Бобруйск») на период проведения Калужского космического марафона.

- Въезд и выезд из города по дамбе будет полностью перекрыт 28 августа с раннего утра и до обеда, - прокомментировал ситуацию городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ. - Вы можете воспользоваться путями объезда через Южный обход, Правый берег или Силикатный.

С 06:00 до 12:00 по ул. Театральной, пл. Старый Торг, пер. Гостинорядскому, ул. Кропоткина, в связи с проведением Торжественного Крестного хода от Свято-Троицкого кафедрального собора до Театральной площади.

С 13:00 до 18:00 по пл. Победы, ул. Кирова, ул. Ленина на период проведения карнавального шествия «Калуга встречает гостей».

С 14:00 до 24:00 на пл. Старый Торг и участках ул. Кутузова, ул. Воробьевская, ул. Карпова, ул. Дарвина, ул. Ленина, пер. Гостинорядскому, ул. Кропоткина, ул. Театральная, ул. Баженова, ул. Пушкина, ул. Набережная, в связи с проведением праздничных мероприятий.

- Приносим извинения за временные неудобства и просим заранее планировать свои поездки, - говорится в сообщении управления городского хозяйства.

Схемы перекрытия улиц Калуги на День города.

Ранее мы рассказывали, как будет ходить общественный транспорт Калуги на День города.

А по этой ссылке опубликована полная афиша Дня города в Калуге.

Уличные парковки 28 и 29 августа будут бесплатными.