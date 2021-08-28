Дмитрий Губерниев ведёт «Космический марафон» в Калуге

Утром в субботу, 28 августа, на набережной Яченского водохранилища в Калуге начался «Космический марафон». Уже в 7 утра начал работу стартовый городок.

Калужане побежали дистанции 21,1 км, 5 км. Перед забегами, - конечно, разминка.

На забеге можно встретиться и пообщаться со звездами спорта. На фото - вице-чемпионка Олимпийских игр 2012 года, чемпионка мира, трёхкратная вице-чемпионка мира, четырёхкратная чемпионка Европы и многократная чемпионка России Анастасия Фесикова.

Детский забег.

Дистанции для детей - 600 и 300 м.

Для участия требовалась предварительная регистрация.

Полную афишу Дня города смотрите здесь.

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