Районы, кварталы: блошиный рынок, скверопарк, купол рынка и причем тут Гарри Поттер

Продолжаем наш проект Районы, кварталы. Этой весной мы прогулялись по улице Рылеева и Березуйскому оврагу. В далеком 2017 году мы уже были здесь, и вот, в 2021-м возвращаемся посмотреть, что изменилось за эти годы.

За последние годы этот участок нашего города стал чуть ли не самым обсуждаемым местом. Старый рынок снесли, начав обсуждать постройку там парка, название которому так и не дали, кроме неофициального скверопарк, которое, кстати, попало в официальные документы, а участок Березуйского оврага уже несколько раз хотели благоустроить, но ни одна из идей так и не была воплощена в жизнь. Да и Каменный мост давным-давно нуждается в реставрации.

Но несмотря на весь этот ажиотаж, улица Рылеева продолжает покорять сердца как коренных калужан, так и туристов. Что же это – простая ностальгия по прошлому или истинное очарование? Мы попытались разгадать эту загадку и поспрашивали местных жителей, а также посмотрели, какие задумки все-таки воплотили здесь в жизнь за прошедшие 4 года.

Тот самый Березуйский овраг, название которого знают не все, но его благоустройство интересует каждого.

Ситуация с Березуйским оврагом длится уже столько, сколько некоторые калужане себя помнят. Вариантов благоустройства была масса: от скромных до масштабных. Его даже хотели превратить в полноценный парк или сделать дендрарий. Однако последнее предложение от губернатора Владислава Шапши остановилось на экотропах. Он предложил создать там хотя бы минимальную инфраструктуру - нужно ведь с чего-то начинать. Как говорится, Москва не сразу строилась.

Вот только проблема в том, что в нашем случае пока не строится ничего, ведь предложения по Березуйскому оврагу, на данный момент, остаются всего лишь предложениями.

Знаменитый Каменный мост.

Разумеется, не оврагом единым славится это место. Каменный мост является одной из сильнейших точек притяжения туристов в Калуге. Пока мы гуляли здесь в рамках нашего репортажа, здесь сфотографировались несколько человек и успела пройти экскурсия.

- Приятно смотреть на историческую Россию, - признается москвичка Татьяна. – Мы с мужем объездили не один город, чтобы посмотреть на памятники архитектуры. Калуга в этом плане – просто находка.

И Татьяна права. Каменный мост – старейший каменный виадук в России. Он был построен в 1785 году на манер древнеримского и радует нас до сих пор. Сами работы же шли три года – с 1777 по 1780 годы. По легенде, именно о нем писал Николай Васильевич Гоголь в своих «Мертвых душах». Ходят слухи, что посмотреть на мост его пригласила знакомая губернатор Смирнова-Россет. По словам экскурсоводов, увидел великий писатель этот виадук все-таки уже после написания о нем.

За долгие годы это историческое место успело породить традицию, согласно которой муж должен пронести жену на руках через мост. Также молодожены долгое время вешали замочки на здешние перила, однако сейчас это делать запрещено, чтобы не допускать разрушения моста. Для парочек, желающих показать свои чувства миру, отвели специальное дерево неподалеку.

Трещины на мосту.

Однако, как мы рассказывали недавно, памятник архитектуры и по совместительству один из главных символов города вновь медленно приходит в негодность. Кругом видны следы разрушения, а кирпичи предательски выглядывают из-под штукатурки. Видимо, запрет на замки хоть и послужил неким пластырем, но полностью проблему не решил. Нужна полноценная реставрация.

Сделать ремонт городские власти обещают в этом году, однако точные сроки не называются. Последний раз мост чинили аж в далеком 2009-м.

Вид на Березуйский овраг.

Вынырнув чуть дальше от моста, улица Рылеева встречает живописной грязью и лужами.

Местный рынок.

Популярный Георгиевский рынок обосновался в конце улицы Рылеева очень давно. По выходным, да и порой по будням, улица становится настоящим блошиным рынкам, где на продажу иногда попадает самый настоящий раритет, завалявшийся в фамильных домах бабушек и дедушек, который не найти больше нигде.

Невзрачный вид на задний двор некоторых жилищ.

Продолжается Рылеева милыми деревянными домиками.

Тут даже сохранилась колонка.

Местный раритет выглядит не заброшенным, а, скорее, наоборот, даже слишком часто использованным. Судя по всему, колонку не раз уже латали, но местные жители продолжают пользоваться.

- Сносить будут? – интересуется у нас местный житель Максим, когда увидел, что гидрант фотографируют. – Не хотелось бы. Очень удобно.

Максим рассказал, что тут у него остался дом от родителей. Сам он живет в другом городе, но постоянно возвращается в Калугу, чтобы присмотреть за старым семейным домом, а также прогуляться по округе.

- Я очень жду, что когда-нибудь Каменный мост починят, - вздыхает Максим. – Это же такое романтическое место! Я сам туда часто хожу по вечерам, когда приезжаю. А в овраге можно было бы сделать аккуратные дорожки, чтобы можно было гулять. Может даже детскую площадку поставили бы.

Но пока что с романтическими прогулками Максиму придется потерпеть.

История в каждом уголке.

Восстановленный дом.

На улице есть парочка свежеокрашенных домов. На одном из них табличка гласит, что он был построен в конце ХIХ века, а в 2019 году его восстановили волонтеры.

Выше по склону деревянные дома сменяются каменными.

Домик из сказки.

А эта постройка будто бы вовсе не от мира сего. Так и представляешь, что где-то в стенах такого дома заваривает чай Хагрид с его косматой бородой, а мимо, размахивая волшебной палочкой, пробегает Гарри Поттер.

Но на самом деле здесь всего лишь продают автозапчасти.

Тот самый безымянный парк.

А вот и сквер на месте бывшего рынка, из-за которого было столько споров в городе. Он распахнул свои двери в 2017 году. Теперь скверопарк будто бы служит разделительной чертой между деревянными домами и модными торговыми центрами.

Но все-таки парк прижился. Здесь можно наблюдать отдыхающих горожан любого возраста.

- Главное, что городом занимаются, - рассказывает пенсионерка Валентина. – Я в этот парк с внуками гулять прихожу, им очень нравится. А если б деревьев было побольше, вообще была бы красота.

Трансформаторная преобразилась с помощью экзотических мотивов.

Местный Колизей.

От парка до свалки - пара шагов.

Купол старого рынка.

Еще одна перемена, которая ждет улицу Рылеева – это новый театр юного зрителя, который построят на месте купольного рынка. Территорию на пустыре тоже обещают облагородить.

Здание считалось культовым для жителей нашего города. Сам купол был построен в 1976 году и проработал до 31 марта 2017 года, а ближе к концу 2021 года здание должны будут снести, так как реставрировать его, по словам властей, не получится.

Пустырь в центре города.

Улица продолжается панельными домами.

Местная школа.

Улица завершается слегка обновленными домами.

Скверопарк - вместо рынка, ТЮЗ – вместо купола, а Березуйский овраг как был оплотом дикой природы в центре Калуги, так им, пока что, и остается.

Хоть и многие из потенциальных идей так и не были претворены в жизнь, на наших глазах улица Рылеева меняется до неузнаваемости. А в хорошую ли сторону – каждый решает сам для себя.