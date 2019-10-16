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Набережная Оки: локальное проникновение в чёрную дыру

16.10.2019 21:30 7 936 Оксана ИВАНОВА, Фото автора и из архива программы «Архитекторы рф».
Набережная Оки: локальное проникновение в чёрную дыру

Дождливым вечером четверга, 10 октября, на площадке «Точка кипения» состоялась очередная встреча, посвящённая благоустройству прибрежной территории Оки. В последний раз эту тему обсуждали публично 10 июня. Тогда состоялся проектный семинар, во время которого калужские бизнесмены, представители власти, студенты, архитекторы, автомобилисты, разбившись на пять команд, в течение часа увлечённо строи­ли светлое будущее набережной.

Организаторы семинара проанализировали предложения горожан и попытались на их основе сформировать задание на проектирование благоустройства этой территории.

— Это не концепция, а предконцепт того, в каком объёме и формате это может реально выглядеть, — витиевато объяснил руководитель Центра компетенций по архитектуре Калужской области Александр ТОМАШЕНКО. — Некая запятая в той работе, которую мы делаем. Будем в более живой дискуссии обсуждать, как это можно запустить, перезагрузить и двинуться дальше.

Забегая вперёд, скажу, что яркой дискуссии не получилось. Как и не прозвучало ответа на вопрос, как сделать перезагрузку и двинуться дальше.

Без резких движений

— Мы проанализировали собранные идеи, загрузили их в специальную программу и сделали выжимку о том, какое наполнение должно быть у набережной, — рассказал Александр Томашенко. — Абсолютно все команды говорят о веломаршрутах. Большая часть говорит о сценах, паркингах: сейчас на набережной негде нормально остановиться. 60% хотят пляж, воркаут, зоны развлечений, тихий отдых, кафе и, естественно, желают видеть объекты для каких-то своих санитарных нужд.

У 40% идут какие-то мелкие вопросы. Кто-то хочет кинотеатр, кто-то — канатную дорогу. Речной транспорт подразумевается в любом случае.

Дальше Томашенко попытался понятно объяснить, что такое тактический урбанизм и как с его помощью архитекторы планируют развивать будущую набережную.

— Это то, когда точки роста, о которых мы с вами будем говорить, запускаются без каких-то глобальных вливаний, — подбирал нужные слова Александр Томашенко. — Наверное, все примерно представляют, как художники начинают рисовать полотно. Они не идут от одного угла к другому. Они определяют точки и начинают подмалёвывать. Потом добавляются краски, и это позволяет потихоньку-потихоньку, без резких движений, привести картину к шедевру.

Таких точек роста оказалось четыре: промзона, лодочная станция, пляж в районе Воробьёвской переправы и Березуйский овраг.

— Промзона — абсолютно все говорят, что там есть потенциал для создания кластера для различных мини-производств, надо только заняться этим. Это место может стать энергетической точкой, которая будет влиять на создание самостоятельной среды, — вдохновенно рассказывал руководитель Центра компетенций по архитектуре. — Лодочная станция — классный, привлекательный объект. Мини-пляж — потенциально тоже большая зона, которая может запуститься уже с весны. Нужно только поработать, чтобы понять, что важно для вас, какие наполнения должны там произойти. Березуйский овраг — такой оазис дикой природы в центре региональной столицы! Его надо сохранить, сделать в него проникновение — такое очень локальное. Сделать из него дендрологический парк. Это тоже наше видение на перспективу.

В будущем в овраге могут появиться смотровые площадки, которые позволят посетителям любоваться им по периметру.

От хотелок — в светлое будущее

— Честно скажу: лично для меня набережная — это вообще чёрная дыра, — прокомментировал услышанное и увиденное городской голова Калуги Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ. — Я слабо верю, что эта точка может быть точкой притяжения калужан, которые привыкли к традиционным местам в виде Центрального парка, парка Циолковского, даже набережной Яченского водохранилища; что они зачем-то пойдут туда пять-шесть километров пешком, чтобы что-то там увидеть. А бизнес уж тем более не откроется на пустом месте. Лично мне ближе история с созданием там поэтапного большого жилого массива низкоэтажной застройки с постепенным развитием благоустройства этой территории, в том числе за счёт средств застройщика. Но, самое главное, там должна быть точка притяжения в виде комфортного, может быть, даже элитного жилья, вокруг которого формируется вся инфраструктура.

— Надо как-то перейти от хотелок, картинок в светлое будущее, — добавил главный архитектор Калуги Алексей КОМОВ. — Чтобы было чисто, опрятно и не стыдно. Меня как главного архитектора интересует следующий шаг, следующий поворот колеса. Как мы перейдём к тому, что будет после запятой?

Позже Комов добавил, что для этого нужны исследования и что с шашкой наголо врываться в светлое будущее точно не стоит.

Перезагрузим набережную. Недорого

На встрече выяснилось: многие из хотелок калужан, видимо, так и останутся красивыми картинками, потому что денег нет. Региональные­ и городские власти надеялись, что проект благоустройства будет реа­лизован за счёт средств, которые Калуге выделит федеральный бюджет на празднование 650-летия. Но об этом, скорее всего, придётся забыть.

— Деньги дают тем, кто их реально готов принять. Просто так их сейчас не отдают, — объяснил Томашенко. — К сожалению, да, Калуга — первая в списке столиц регио­нов, которым не выделяются федеральные деньги на юбилей. Что — теперь не делать юбилей? Делать! Да, может быть, мы не сделаем его в таком объёме, в каком могли бы. Но, если мы отметим юбилей на своей благоустроенной маленькой набережной с пляжем, освещением, какими-то мелкими локациями, и она будет наша, то покажем всем, насколько мы действительно можем справиться и сами. Когда мы это сделаем, то будем иметь стратегическое развитие территории. Это позволит нам показать: раз мы сами справились, то дальше в нас можно инвестировать.

Не взлетим — так поплаваем

На этой жизнеут­верждающей ноте встреча закончилась. Следующая состоится, видимо, ближе к весне. Александр Томашенко предложил провести на Оке в районе пляжа фестиваль на воде.

— Такой фестиваль проходит, например, в Финляндии. Все плавают на том, что вообще может плавать. На фестивале на Фонтанке горожане устраивают костюмированный заплыв: кто на каноэ, кто на лодках, кто ещё на чём. Для этого в принципе не нужно ничего такого сверхъестественного. Нам с вами надо только купить по одному кругу и выйти в следую­щем году поплавать на набережную.

Интересно, Роспотребнадзор даст добро?


Главный архитектор Калуги Алексей КОМОВ (справа) — городскому голове Дмитрию РАЗУМОВСКОМУ:
— Врываться с шашкой наголо в светлое будущее не стоит.


Из Березуйского оврага предложили сделать дендрологический парк с «локальным проникновением».


Любоваться парком можно будет со смотровых площадок, установленных по его периметру.


Так выглядит светлое будущее лодочной станции.

Эта статья была опубликована в №42 газеты «Калужский перекрёсток» от 16.10.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии и электронном архиве издания.


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Авторы
Оксана ИВАНОВА 
Фото автора и из архива программы «Архитекторы рф».
Тэги: общество
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