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Калужский губернатор предложил проложить экотропы в Березуйском овраге

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 19.03.2021 11:44 10 996
Калужский губернатор предложил проложить экотропы в Березуйском овраге

В пятницу, 19 марта, губернатор Калужской области Владислав ШАПША на встрече с волонтерами затронул тему благоустройства Березуйского оврага.

- Есть очень много поводов быть вместе, и не обязательно в тяжелой ситуации, - сказала глава региона волонтерам и вспомнил о Березуйском овраге. - В течение года давайте все вместе поработаем, наведем там порядок, проложим экологические тропы, создадим минимальную инфраструктуру.

Шапша считает, что к этой деятельности могут присоединяться и другие общественные организации.

- В любом случае, все в наших руках, - приводит слова губернатора пресс-служба правительства. - И если мы хотим эту жизнь изменить, мы ее можем менять каждый день сами.

Напомним, вопрос наведения порядка в Березуйском овраге поднимается в Калуге уже больше десяти лет. Два года назад участок от улицы Достоевского до Каменного моста частично очистили от деревьев и кустов. Но конкретный план, что именно там нужно сделать, так и не был принят.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 19.03.2021 11:44 10 996
Тэги: благоустройство березуйский овраг владислав шапша
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