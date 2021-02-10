Цифровая образовательная среда: 10 вопросов министру образования Александра Аникееву

В 2021 году в Калужской области и еще 14 регионах России начинается реализация федерального проекта по внедрению цифровой образовательной среды (ЦОС).

Какие перемены в связи с этим ждут школьников, их родителей и учителей? Как скажется этот эксперимент на качестве школьного образования и на здоровье детей?

Эти и другие вопросы мы задали министру образования Калужской области Александру АНИКЕЕВУ.

1. Какие конкретно образовательные учреждения региона будут участвовать в данном эксперименте?

Мы планируем, что участниками проекта станут все государственные и муниципальные образовательные организации Калужской области - как школы, так и организации профессионального и дополнительного образования.

На первом этапе это будут прежде всего школы, которые уже сегодня активно используют цифровые технологии в своей работе, участвуют в цифровых образовательных проектах. Это школы не только Калуги и Обнинска, но и практически всех муниципальных образований.

Уже в 2020 году 74 школы региона получили самое современное оборудование, были обеспечены Wi-Fi доступом. В 2021 году 152 школы области будут оснащены компьютерными классами, мультимедийными комплексами, серверным оборудованием. Более чем в 100 зданиях образовательных организаций установят точки Wi-Fi связи, видеокамеры, оборудуют внутренние локальные сети. Такого комплексного проекта по переоснащению школ в нашем регионе ещё не было.

2. Существует ли план мероприятий («дорожная карта») по проведению эксперимента в Калужской области? Можно ли с ним ознакомиться?

«Дорожная карта» реализации проекта в нашем регионе будет принята после утверждения федеральной «дорожной карты». В данный момент работа находится на начальном этапе. Существуют методические рекомендации по реализации проекта, утвержденные Министерством просвещения РФ. Они опубликованы на официальных информационных ресурсах минпроса. Мы работаем в соответствии с ними.

Первый этап реализации проекта – переоснащение школ, обновление инфраструктуры. В школы и колледжи поставят современное цифровое оборудование: компьютерные классы, мультимедийные комплексы, серверное оборудование и т.д. Нужно понимать, что «Цифровая образовательная среда» - это оборудование, образовательный контент и возможность интернет-коммуникации.

Сейчас мы начали апробацию новой платформы для видеокоммуникации «Сферум», созданной на базе социальной сети «ВКонтакте». Об этой платформе говорил недавно в одном из интервью министр просвещения России Сергей Кравцов.

3. Сколько планируется потратить на внедрение ЦОС в Калужской области в 2021 году, и на что конкретно пойдут эти деньги? Каковы источники финансирования?

Проект финансируется из федерального и регионального бюджетов. В 2021 году на его реализацию запланировано более 400 миллионов рублей. Эти средства будут направлены на приобретение нового цифрового оборудования для школ и колледжей.

4. Кто должен обеспечить ребенка техническими средствами для доступа к цифровым образовательным ресурсам для выполнения домашних заданий? Родители или кто-то еще?

Формат домашнего задания определяет учитель, анализируя возможности и потребности учеников. Проект «Цифровая образовательная среда» не означает, что вся деятельность по обучению детей перейдет в Интернет и компьютерный формат. Традиционные, бумажные форматы выполнения заданий никто не собирается изгонять из школьного обучения, как и внедрять цифровые форматы обучения насильно.

Тотальной информатизации учебного процесса не будет, как не будет и всеобщего перехода на дистанционное обучение.

В период пандемии школы помогали ученикам, отдавая им ноутбуки и гаджеты на время дистанционного обучения. Эти проблемы школа должна решать индивидуально, совместно с семьей. Отсутствие у ребенка дома Интернета или гаджета не может быть препятствием для его обучения в школе.

5. Какие требования предъявляются к цифровому образовательному контенту, кто будет заниматься (или уже занимается) его разработкой?

Основное требование к образовательному контенту (содержанию цифрового образования) - соответствие федеральным государственным образовательным стандартам. Цифровой образовательный контент будет проходить экспертизу ученых Российской академии наук, Российской академии образования, экспертов-педагогов.

Образовательный контент будет четко структурирован по учебным предметам, ступеням обучения, классам и будет строго соответствовать возрастным и психологическим особенностям школьников. Содержательно он будет соответствовать контенту обычных школьных учебников.

Разработка цифрового контента идет на федеральном уровне. Требования к разработчикам прописаны в Постановлении Правительства №2040 от 12 декабря 2020 года. Поставщики контента и образовательных сервисов – это юридические и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, включенные в реестр поставщиков цифрового образовательного контента и образовательных сервисов.

6. Будет ли во время проведения эксперимента по внедрению ЦОС осуществляться мониторинг здоровья учащихся? Каким образом?

Мониторинг здоровья необходим при реализации любых новых проектов. Министр просвещения говорил о важности сберегающих здоровье технологий, а также озвучил необходимость проведения системного мониторинга здоровья детей. Подобный мониторинг уже проходит апробацию в одном из регионов.

Должен сказать, что именно цифровизация требует такого мониторинга в меньшей степени, потому что не меняет основных структурных элементов урока. В этом плане я бы сделал акцент на требования, установленные новыми школьными санитарными правилами и нормами. Они строго стоят на страже здоровья детей. Хотелось бы, чтобы и родители строго следили за соблюдением этих норм школьниками в домашних условиях, когда те сидят за компьютерами. А уж в школе этот процесс будет контролироваться строго!

7. Родители опасаются, что внедрение ЦОС приведет к вытеснению учителя электронными средствами обучения. Прокомментируйте, насколько обоснованы эти опасения.

Это абсурд! Именно учитель открывает детям новые знания, объясняет устройство мира, рассказывает об особенностях жизни общества. Педагог погружается в учебные проблемы учеников, оказывая им психологическую поддержку.

Учитель – это психолог, наставник и мотиватор в одном лице. А электронные средства обучения – это всего лишь инструмент для работы учителя.

Разве могут электронные технологии воспитать человека? Как они смогут объяснить феномен русской классической литературы и уникальность произведений мировой живописи, дать нравственную оценку позиции исторического деятеля? Здесь необходим индивидуальный и авторский взгляд педагога, его отношение, его пример! Поэтому я с уверенностью могу сказать, что роль учителя станет ещё более важной.

8. Верно ли, что в случае отсутствия в школе учителя по какому-либо предмету ученикам будут транслировать уроки из другой школы, где учитель есть? Как в этом случае будет обеспечена дисциплина в классе, концентрация внимания учащихся, обратная связь?

Вы полагаете, что учителю можно будет просто включить компьютер, дать задание детям и покинуть класс? Любой педагог скажет вам, что такой урок будет абсолютно неэффективным. Это событие вообще нельзя считать уроком!

Речь идет об использовании в процессе обучения не только прямых трансляций, но и дистанционных курсов. И, разумеется, такие уроки проходят под руководством педагогов и при их контроле.

9. Предполагает ли внедрение ЦОС замену экзаменов анализом «цифровых следов» учащихся, прошедших обучение в цифровой среде? Как вы к этому относитесь? Следует ли ждать подобных изменений?

Не думаю, что в данном случае уместно использование термина «цифровой след». Глава Минпросвещения РФ говорил об анализе «цифровой биографии» школьника. Это будет механизм, который позволит анализировать отметки, результаты ГИА, олимпиады, конкурсы, в которых участвовал ребенок.

Это даст возможность построить индивидуальный образовательный маршрут для ребёнка, помочь ему восполнить пробелы в изучении различных тем, предложить рекомендации для успешного обучения, создать для него индивидуальную образовательную программу.

Это очень важный шаг в сторону индивидуализации образования. О замене экзаменов речь не идет.

10. Верно ли, что внедрение ЦОС предполагает внедрение цифрового формата учебников и учебных пособий? Означает ли это, что из школ постепенно исчезнут «бумажные» учебники, а также гербарии, микроскопы, оборудование для проведения опытов по физике и химии и другие средства обучения? Если да, то как, на ваш взгляд, это может сказаться на качестве интеллектуальной деятельности и образования?

Эти фантазии отражают абсолютно неверное понимание сути проекта. Интеллектуальная деятельность – это концептуальное использование разных источников информации. «Цифровая образовательная среда» не заменяет, а дополняет существующие возможности образования.

Было время, когда в школах не было ни учебников, ни гербариев, ни оборудования для химических и физических опытов. И их появление нисколько не повредило «традиционному образованию» - наоборот!

Возможно, источники информации на бумажных носителях когда-то в очень дальней перспективе и исчезнут. Но пока что и учебники, и наглядные пособия, и лабораторное оборудование – это незыблемые элементы учёбы. Как можно обойтись без практического обучения?

Цифровой формат учебников и пособий есть уже сейчас. Но цель проекта в том, чтобы создать интерактивный образовательный интернет-контент (презентации, фильмы, игры, тесты, уроки), который будет соответствовать государственному образовательному стандарту. И этот контент пройдет все необходимые проверки безопасности своего использования. Радикальных действий по цифровизации образования никто не планирует!