В Калужском драмтеатре прозвучал «Выстрел» и закружилась «Метель»

«Домового ли хоронят, ведьму ль замуж выдают…».

Спектакль по мотивам двух из пяти «Повестей покойного Ивана Петровича Белкина» поставила актриса Калужского драматического театра Светлана Никифорова. Продюсер – Владимир Прудников. Все роли, большие и маленькие, исполняют четверо артистов: Кирилл Бессонов, Вячеслав Соколов, Анастасия Семесенко, Андрей Соловьев.

- Пушкин. Выстрел, - объявил Вячеслав Соколов и с размаху хлопнул книгой по столу. Зрители подпрыгнули в креслах. Те, кто задремал в ожидании начала, проснулись.

«Наше всё»

Спектакль «Пушкин. Выстрел. Метель» появился чуть больше года назад в рамках проекта «Внеклассная классика». Он создан специально для школьников, чтобы, как сказала режиссер Светлана Никифорова, дети не «засыхали» от школьной программы.

Театр – самый простой способ показать, что герои книг Пушкина, Гоголя, Чехова – живые люди, такие же, как мы.

- Это самый лучший и понятный спектакль из всех, что я видел! – поделился впечатлением 13-летний зритель. Надо сказать, что спектакль - образный, остроумный, динамичный - с удовольствием смотрят и взрослые.

Гусары в исполнении Вячеслава Соколова и Андрея Соловьева ведут себя как школьники на перемене – толкаются, «фехтуют», ездят друг на друге верхом. Сразу понятно – скучно не будет. Будет интересно и смешно, но при этом – в меру и со вкусом.

«Жизнь армейского офицера известна».

«Занимаясь хозяйством, я не переставал тихонько воздыхать о прежней моей шумной и беззаботной жизни».

Проза Пушкина в спектакле органично переплетается с его же стихами, но стихи и образы «зашифрованы» и в самом действии. Упражняясь в стрельбе, загадочный Сильвио (Кирилл Бессонов) ставит на раму зеркала три карты. Как не вспомнить «Пиковую даму»?

Когда Марья Гавриловна (Анастасия Семесенко) в прелестном белом платье сидит, подперев ладонью лицо, и оплакивает свою судьбу, - как похожа она на «Царскосельскую статую»! И тут же приходят на ум пушкинские строки: «Урну с водой уронив, об утес ее дева разбила…» Так и героиня «разбила» собственную жизнь – по крайней мере, так она сейчас чувствует. Мы-то знаем, что все будет хорошо.

- Работать с текстами Пушкина – большое наслаждение, - говорит Светлана Никифорова. - Он удивительно театральный автор – драматургичный, образный, многожанровый. У него можно найти все, что угодно. «Повести Белкина» – это увлекательные, захватывающие истории. Мы с огромным удовольствием работали над спектаклем. Зрители всегда чувствуют, когда артистам нравится то, что они делают.

«Мы все глядим в Наполеоны…»

«Вам, кажется, теперь не до смерти, вы изволите завтракать».

«Ты не узнал меня, граф?»

Театр вещей

Декорации спектакля лаконичны. На столе – зеленое сукно, герои играют в карты. Потом сукно превращается в «плащ Наполеона» на плечах гордеца Сильвио, который верховодил до поры до времени среди своих товарищей-гусар. Из уст его соперника иронично звучат строки «Евгения Онегина»:

Мы все глядим в Наполеоны;

Двуногих тварей миллионы

Для нас орудие одно;

Нам чувство дико и смешно.

И вот уже «плащ» становится «дамой», с которой счастливчик-граф (Андрей Соловьев) кружится на балу. А потом в этот же зеленый кусок материи, как в плед, заворачивается Вячеслав Соколов: его горой вышел в отставку и томится от скуки в своем поместье. Получился прекрасный образ «зеленой тоски». Чуть-чуть зрительского воображения – и происходит магия.

- Это так называемый театр объектов или театр предметов, - поясняет Светлана Никифорова. - Ты из себя и какой-нибудь ерунды можешь сделать и показать все, что угодно. И уже не нужна большая декорация, много массовки, какой-нибудь особенный свет. Эта тема мне сейчас очень интересна, я стараюсь использовать приемы предметного театра во всех своих проектах.

- На самом деле, это близко каждому из нас, - продолжает Светлана. – Вспомните детство. Мы же сами все это делали! Мальчики строили крепости из книг, фехтовали на прутиках. Девочки крутили куколок из палочки и лоскутка, мастерили себе фату из кружевной занавески. Все играли с мыльными пузырями и водой, со светом – от «театра теней» до солнечных зайчиков. Всё сохранилось в памяти, в душе. Детство – это тот самый потерянный рай. И там всё есть. В том числе и театр.

«Накануне решительного дня Марья Гавриловна не спала всю ночь…»

«Между тем война со славою была кончена… Женщины, русские женщины были тогда бесподобны».

Смех вместо пафоса

Повесть «Метель» - романтическая история, но Светлана Никифорова увидела в ней комедию. Артисты с ней согласились. Ирония оживляет персонажей и делает их ближе юному поколению. Занудство и пафос у молодых, как правило, не в чести, а вот «поприкалываться» - это совсем другое дело. И артисты веселятся от души – не теряя, повторюсь, чувства меры.

- «Метель» оказалась дико смешной! – говорит Светлана. - Хотя там есть эта драматическая история с судьбой, которая играет с молодыми людьми.

Одна из ярких сцен спектакля – метель, из-за которой жених (Андрей Соловьев) сбился с пути, и его невеста по воле случая обвенчалась с другим. Фата, которую примеряла, мечтая о свадьбе, Марья Гавриловна, превращается в снежный вихрь.

Андрей Соловьев и Кирилл Бессонов по очереди произносят два пушкинских текста, строки «Метели» перемежаются строками «Бесов». И проза, и стихи об одной и той же непобедимой стихии – а может быть, и о судьбе, которая далеко не всегда «вырастает» из характера и не всегда зависит только лишь от наших поступков.

«Я несчастнейшее создание... я женат!»

«Буря не утихала; я увидел огонек и велел ехать туда».