Мостик, соединяющий поколения, или Большие тайны маленького «Театра КУ»

Почему «Театр КУ»? Его создатели объясняют это так. Ведущую роль в спектаклях играют куклы, поэтому КУ. Кроме того, в фильме Георгия Данелия «Кин-Дза-Дза!» этим словечком обозначали все, что угодно. Вот и в «Театре КУ» может случиться всякое. Даже чудо.

Давайте негромко, давайте вполголоса…

В «Театре КУ» соединяются в единое целое кукольный, визуальный и предметный план, живая актерская игра.

— Кукольный театр сейчас переживает необыкновенный подъем, — ​рассказывает художественный руководитель «Театра КУ» Светлана Маркелова. — ​Самые яркие, на мой взгляд, явления — ​театр марионеток Резо Габриадзе в Тбилиси и театральная лаборатория Яны Туминой в Санкт-Петербурге. Они для нас– как маяк. Мы пытаемся освоить их опыт, но, ни в коем случае, не копируем, ищем свой театральный язык и новые смыслы.

"Театр КУ". Спектакль "Обезьянье царство".

Наш театр - камерный. Пространство большого зала диктует особые приемы. Конечно, яркое красочное шоу радует глаз и веселит зрителя, но пробуждает самые простые эмоции. Истинный же театр происходит сначала на сцене, а потом в душе зрителя, и этот внутренний процесс может оказаться даже мощнее и важнее.

Как «Лутонюшка» покорил Страсбург

Спектакль «Лутонюшка» создан по мотивам русской народной сказки: главный герой считает себя умным, а во всех остальных видит дураков. «Театр КУ» в прошлом году побывал с этим спектаклем в Страсбурге и стал лауреатом международного молодежного форум-фестиваля «Катюша». «Лутонюшка» написан раешным стихом, играется в площадной манере. Юные актрисы Лиза и Варя Маркеловы исполняли его в фойе и должны были собрать публику своей игрой. Зрители окружили их кольцом, многие просмотрели весь спектакль от начала до конца.

Спектакль "Лутонюшка": стол, две куколки, две юные акрисы.

— Первый спектакль был сыгран «на нерве», это был сильнейший риск, ведь могло и не получиться, - рассказывает Светлана Маркелова. - Раньше какие-то спектакли были удачными, какие-то нет, а сейчас они стали стабильно-профессиональными. Девочки освоили сценическую речь, они уже чувствуют, где и как «сделать смешно».

— Чем отличается профессиональный театр и любительский? Есть ли какая-то грань между ними?

– Сейчас немало смешанных проектов, в которых профессиональные опытные режиссеры и актеры работают с начинающими актерами и актерами-любителями. Такое содружество нередко дает хорошие результаты. Самодеятельный артист, выходя на сцену, больше верит в предлагаемые обстоятельства, чем профессиональный актер. Поэтому спектакли порой обладают настолько мощным эмоциональным зарядом, что у зрителя просто нет шансов не пережить катарсис.

Театр на столе

Практически все, что зрители видят в спектаклях «Театра КУ», в том числе куклы и реквизит, изготовил один-единственный человек — ​Виталий Черников. Для спектакля «Мохнатое Рождество» он изобрел конструкцию в виде елки с системой карманов и отверстий, с которыми работают актеры. Даже стол, на котором играют «Лутонюшку» и «Обезьянье царство» — ​особенный, под ним находится «закулисье».

Дом "Мохнатого Рождества" изобрел Виталий Черников. Это елочка с окошками и карманами.

Все пьесы для спектаклей «Театра КУ» Светалана Маркелова и Виталий Черников пишут сами.

— В производство спектакля вы вкладываете личные средства. Приносит ли это какую-то финансовую отдачу?

— Я думаю, первые спектакли мы за полтора года окупили, но появляются новые спектакли. Так что бизнесом это можно назвать условно. Продажа билетов для меня — ​настоящий челлендж. Я выросла в такой среде, где никто ничего не продавал. Чтобы заниматься продвижением спектакля, мне приходится оставить свой фамильно-родовой опыт.

Чтобы была возможность развивать наш проект, да и просто жить, мы все работаем. Я веду театральную студию для детей в частной билингвальной школе. Наш режиссер Светлана Никифорова — ​ведущая актриса Калужского драматического театра, работает почти во всех театральных проектах Калуги. Найти время для репетиций бывает непросто — ​иногда мы собираемся даже по ночам. Но театральный процесс идет и вне репетиций, он происходит в голове — ​и ты вдруг начинаешь двигаться, как твой персонаж.

Светлана Никифорова - ведущая актриса Драмтеатра и режиссер "Театра КУ". В спектакле "Мохнатое Рожждество" она сыграла доброго Гнома.

Семейная история

Спектакли «Театра КУ» рассчитаны на то, чтобы их смотрел взрослый с ребенком. Актерам удается сыграть сказку так, что взрослые смотрят ее с не меньшим энтузиазмом, чем дети. Бывает, что фразы из постановок надолго входят в домашний обиход.

— То, что мы делаем, обращено еще и к внутреннему ребенку каждого взрослого, — ​говорит Светлана Маркелова. — ​Каждый наш спектакль помогает поколениям внутри семьи находить взаимопонимание. Сейчас мы работаем над спектаклем, который условно называется «Тайна оранжевой тыквы». Он про наше советское детство, про другой материальный мир и про то, как мы с ним взаимодействовали. Телефон раньше был с тяжелой трубкой и диском. Чтобы помазать коленку зеленкой, наматывали вату на карандаш, а информацию искали в книгах, ведь интернета не было. Все это мы задумали для того, чтобы дети поняли, что мы — ​другие, потому что выросли в другом мире. А мир изменился. Может быть, это поможет детям почувствовать эти различия и лучше понять нас, взрослых.

Спектакль окончен, игра продолжается

Самое ценное в спектакле — ​то, что он побуждает зрителей к самостоятельному творчеству, уверена Светлана Маркелова. После «Лутонюшки» дети приходят домой, насыпают в носочки крупу и мастерят кукол. После «Обезьяньего царства» проходит мастер-класс, на котором юные зрители делают японские веера. После «Мохнатого Рождества» дети требуют у родителей большую коробку, вырезают в ней дырки и начинают что-то рассказывать.

У Елизаветы и Варвары Маркеловых немалый театральный опыт.

Я помню, как в театре «Практика» мы с детьми смотрели спектакль «Агата возвращается домой» по пьесе Линор Горалик. У героини была огромная юбка, на которую шла видеопроекция. Дети потребовали похожую юбку и очень долго «отрабатывали» в своих играх главную тему этого спектакля. Думаю, в процессе игры с коробкой, набивания крупой носков и вождения их по столу происходит что-то важное в развитии ребенка. Именно такой театр мы стремимся создать.

После спектакля "Лутонюшка" дети приходят домой и мастерят кукол из носков и крупы.