Пандемия как двигатель науки: Калужские ученые на полгода застряли в Лаосе из-за коронавируса

В марте этого года трое биологов из Калуги отправились в Лаос. Кто бы мог подумать, что вместо месяца экспедиция продлится полгода. О затянувшемся путешествии и научных открытиях рассказал заведующий кафедрой ботаники, экологии и микробиологии Евгений Константинов.

Курс на юго-восток

Экология Юго-Восточной Азии - фундаментальное направление, над которым мы работаем уже 14 лет. Этот регион - фантастический очаг биоразнообразия на планете, второй после Амазонки, и столь же мало изученный. Даже нашими скромными усилиями удалось пополнить мировую копилку ранее неизвестными видами позвоночных животных и высших, то есть цветковых растений.

Таинственные водопады плато Болавен.

В этой продолжительной экспедиции нам помогло то, что мы уже очень давно работаем в этом регионе, и за это время успели обзавестись друзьями. В составе нашей экспедиции был лаосский студент, который прожил в России семь лет и учился в нашем университете. Он нас очень выручил, разместив у своих родственников. Мы жили в их доме бесплатно, самостоятельно решали вопрос только с питанием.

Этот студент удаленно защитил диплом и остался на родине. Его пригласили на пост помощника губернатора по экологии и природопользованию, так что образование, полученное в нашем университете, полностью оправдало его ожидания.

Как раз в тот момент КГУ перешел на удаленку, так что лекции, защита дипломов, заседания кафедры и совета университета проходили онлайн. Мы обсуждали вопросы по организации строительных работ в нашем ботаническом саду. В общем, из университетской жизни мы практически не выпали, во всех важных событиях участвовали удаленно из Лаоса.

Вывозные рейсы из Тайланда и Вьетнама летали регулярно, но в Лаос они не залетали, ведь туристов там практически нет. Вылета из Лаоса ожидали всего около 20 человек – мы, двое биологов, и сотрудники посольства. На военном рейсе нас вывезли во Вьетнам, а уже оттуда на одном из регулярных рейсов мы добрались до Шереметьево. Как оказалось, на самолетах можно путешествовать почти что «автостопом».

Лаос. Окрестности деревушки Татом.

Домовые ящерицы и дикие орхидеи

Основная работа и в городе, и в лесу проходит ночью – в это время резко увеличивается биоразнообразие. Ученым также приходится переходить на ночной образ жизни. Есть занятия и днем: надо разобрать материалы, сфотографировать образцы, взять пробы. Работать в экспедиции приходится очень плотно, ведь на нас большая ответственность и перед нашим университетом, и перед коллегами, с которыми мы сотрудничаем.

Первые две недели мы успели поездить по стране и выполнить порядка 70% того, что было запланировано. Потом в стране ввели ограничения на переезды, и мы «застряли» в столице Лаоса – Вьентьяне. Но времени мы зря не теряли, потому что главный объект исследования всегда был у нас под рукой. Это домовые ящерицы – гекконы. Мы изучаем их уже давно, посетили уже порядка 60 городов в четырех странах Юго-Восточной Азии. Мало кто в России и даже в мире так подробно их исследует. Эти интересные существа живут там на улицах под каждой лампочкой. На одном месте можно встретить представителей не просто разных видов, но и разных родов гекконов.

Город Вьентьян - столица Лаоса.

Всегда интересно сравнить, как разные виды гекконов осваивают города, и в каких условиях они обитают в дикой природе. Мы побывали в самой южной провинции Лаоса, которая называется Аттапы. Здесь нам впервые удалось наблюдать в условиях дикой природы домовых гекконов рода Диксониус. Они живут на камнях вдоль ручьев, а в городах занимают очень специфическую нишу: обитают вдоль заборов у земли, поднимаясь не выше, чем на 50 см от ее поверхности.

Ночная работа во Вьентьяне.

Второе направление нашей работы – изучение биоразнообразия тропических лесов. В провинции Аттапы мы не были 10 лет, и было очень интересно понаблюдать, что изменилось за это время. В тропиках всегда можно найти что-то новое даже на том же самом месте.

На улице города: самка скорпиона с выводком на спине.

Поиск новых видов – не основная цель нашей работы, но за 14 лет мы открыли два вида гекконов и около полутора десятков видов растений семейств орхидных, аспидистр. Удивительно, что в наши дни все еще доступна романтика XIX века – подержать в руках ранее неизвестный вид. Любому биологу приятно почувствовать себя немножко Карлом Линнеем, особенно это вдохновляет студентов.

Надо знать, где искать

Мы уже давно работаем в Юго-Восточной Азии, поэтому примерно представляем, где именно можно найти «лакомые кусочки». Кроме того, для открытия вида важно поймать подходящий момент, например, короткий промежуток времени, когда цветет орхидея.

Редкая безлистная орхидея Шилохиста.

Еще один подход при поиске новых видов – прогностический. Если взять геологическую карту Лаоса, можно с большой точностью предсказать, в каких районах будет интересно. К определенным геологическим структурам привязаны нетронутые старовозрастные леса, всегда изобилуют биологическим разнообразием карсты и отдельно стоящие горы.

Например, ученые ежегодно описывают по 4-5 новых видов кривопалых гекконов. Два вида этих животных удалось обнаружить и нам - в северном и центральном Лаосе. Если удается найти какой-то останец, который до тебя не посещали специалисты – ищи кривопалых гекконов и с большой вероятностью обнаружишь новый вид. Изоляция – один из факторов эволюционного процесса.

Иногда находки случаются совершенно неожиданно. Однажды на колхозном поле в Лаосе мы нашли на старом дереве новый вид орхидеи рода Порпакс с совершенно особенной формой цветка, напоминающего плащ монаха-капуцина. Мы его так и назвали – Порпакс капуцинорум.

Что геккону хорошо, то и человеку здорово

Мы полагаем, что после детального изучения домовые гекконы вполне могут стать индикаторными видами для определения условий существования в городе.

Криволапый геккон из деревни Татом.

Индикаторные виды - это растения и животные, по состоянию которых можно опосредованно судить о том, насколько благоприятна данная городская среда для человека. Об этом свидетельствуют аномалии развития и флуктуирующая асимметрия.

Иногда индикатором среды оказывается сама структура сообщества гекконов. В городах Юго-Восточной Азии мы обнаружили порядка 7 видов этих рептилий. Из них 4-5 видов встречаются стабильно, а некоторые виды выпадают, как менее устойчивые к тем или иным условиям.

В Калуге исследования по биоиндикации долгое время проводились под руководством Алексея Борисовича Стрельцова. Например, удалось установить, что детская заболеваемость в Калуге очень хорошо коррелирует с данными, которые мы получали по растениям.

Если мы в тропиках, среди колоссального биоразнообразия, сможем найти индикаторные виды, то решим для жителей этого экзотического региона практическую задачу по оценке качества городской среды обитания.

Под пологом тропического леса.

Линнею и не снилось: молекулярный анализ и «скрытые виды»

Биологи предполагают, что на Земле обитает от 4 до 90 миллионов видов живых организмов – такой вот огромный разброс. Со времен Карла Линнея известно чуть менее двух миллионов видов, то есть, по самым скромным оценкам, мы даже половину всего биоразнообразия не описали.

Веяние времени – молекулярный анализ, то есть исследование митохондиальной или ядерной ДНК. Этот инструмент сейчас вошел в повседневную практику. «Генетические очки» позволяют биологу увидеть совершенно иную картину разнообразия растительного и животного мира.

Вернувшись из экспедиции, мы проводим молекулярный анализ образцов совместно с зоологическим и ботаническим институтами Москвы и Санкт-Петербурга. И тогда находка нового вида либо подтверждается, либо нет.

Трудовые будни в джунглях.

В Юго-Восточной Азии очень часто встречаются скрытые или криптические виды. Это виды, которые отличаются друг от друга только последовательностью участков ДНК, а внешне их отличить практически невозможно. Для биолога это беда: держишь в руках 2-3 очень похожие особи, и не можешь понять, разные это виды или нет. Без молекулярного анализа разобраться практически невозможно.

К слову, такие виды есть и у нас, в Центральной России. Например, рыжую полевку недавно «раскидали» на 8 видов.

Два лета и ни одной зимы

Климат Лаоса мне очень нравится, все полгода я прекрасно себя чувствовал. Там начинаешь осознавать, насколько некомфортный климат тут у нас. Нам нужно как минимум три комплекта одежды: для зимы, лета и межсезонья. А в Лаосе все гораздо проще и дешевле – одежда только для лета, сухого или влажного. Сухой сезон в этой стране продолжается с марта по май и с октября по март. В это время очень жарко, до 40 градусов, редкие осадки. Влажный сезон – с середины мая до октября: температуры более мягкие, 28-32 градуса, но высокая влажность.

Цветет делоникс королевский.

За все время, что мы организуем экспедиции и вывозим туда студентов, ни у кого серьезных проблем со здоровьем не было. Думаю, играет роль и позитивный психологический настрой, и соблюдение простейших правил: есть только термически обработанную пищу, пить хорошо прокипяченную или бутилированную воду, мыть руки. Этого вполне хватает, чтобы нормально себя чувствовать.

Мы не брезговали даже кафешками для местных жителей. Там, конечно, полная антисанитария, но, если местную пищу принимать так, как она задумана, ничего плохого не случится. Острые специи не только придают специфический вкус, но и являются антисептиком и антигельминтиком.

Можно сказать красивую фразу, что опасность – это рутина любой экспедиции. Поскольку наш основной объект – рептилии, коллеги время от времени просят нас понаблюдать и за ядовитыми змеями. Вот только с королевской коброй мы стараемся никогда не иметь дела. Даже лаосцы бросают обрабатывать рисовое поле, если самка королевской кобры построила гнездо там и отложила яйца. Охраняя его, она ведет себя агрессивно и бесстрашно – кидается даже на трактор.

Бойга пятнистая – змея из группы не сильно ядовитых.

Слушать, как растет рис

Есть такая поговорка: когда вьетнамцы сажают рис, кхмеры (жители Камбоджи) смотрят, как они это делают, а лаосцы слушают, как он растет. Это правда. У лаосцев созерцательное и философское отношение к жизни, за полгода я его прочувствовал и даже проникся им. Начинаешь понимать, что какие-то мелкие неурядицы должны просто пройти мимо, и не стоит уделять им особого внимания. Лаос этому учит, поэтому я всем советую хотя бы на короткое время посетить эту страну.

Цветет кассия трубчатая.

Люди в Лаосе улыбчивые и открытые, приветливые и доброжелательные. Еще со времен Советского Союза к русским здесь относятся очень хорошо. В семье, где мы жили, нас приглашали на все праздники, старались угостить чем-то вкусным. Для меня Юго-Восточная Азия – эталон радушия.

Лаос – одна из самых небогатых стран этого региона. У нее нет выхода к морю, поэтому туризм там не развит. Это очень контрастная страна. В крупных городах – развитая инфраструктура, новые технологии. А в удаленных деревушках люди живут, в основном, охотой и собирательством. Из леса приносят все, что может быть съедено. Все идет в ход – рептилии, амфибии, беспозвоночные. Однажды мы встретили местную жительницу, которая шла из леса с лукошком живых головастиков.

Частый спутник городов – чернорубцовая жаба.

Семейные отношения у лаосцев, по моим наблюдениям, вполне равноправны. По-моему, это миф, что женщины там какие-то особенно мягкие и покладистые. Да, есть традиция, что на праздниках мужчины сидят за одним столом, а женщины – за другим, но это не жесткое правило. Женщина в семье имеет свое слово. Своей восточной деликатностью и тактичностью она добивается того, чего хочет.

С местными жителями мы, как правило, общаемся на английском, но за эти годы пришлось на самом базовом уровне изучить и лаосский язык. Он простой с точки зрения построения предложений, но очень тональный и мелодичный, иногда его нелегко воспринимать на слух. Изредка нам встречались лаосцы, которые когда-то учились в Советском Союзе и могли изъясняться по-русски.

Система образования в Лаосе очень похожа на советскую – собственно, с нее и была скопирована. Есть научные школы, которые активно сотрудничают с разными странами, в том числе с Россией. Постепенно лаосские биологи начинают самостоятельно, без помощи иностранных специалистов, разбираться в своем ошеломляющем биоразнообразии и вести работу по описанию новых видов. В этих вопросах они уже выходят на мировой уровень.

Евгений Константинов советует каждому хотя бы раз в жизни посетить Лаос.